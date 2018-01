: #TorinoFC Il fallimento perfetto di Mihajlovic - gazzettaGranata : #TorinoFC Il fallimento perfetto di Mihajlovic - alesiro : Credo che questo post possa essere usato come simbolo perfetto del fallimento della scuola italiana nel tentare... -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Il punto è che, in un mondo normale, un intervento deciso come quello dovrebbe avvenire a metà campo invertite. Dovrebbe essere Acquah a lanciarsi su Khedira, dovrebbe essere il centrocampista in ...