Il dramma della bimba di 8 anni che si è spenta nel corpo di una centenaria : Si sono chiusi per sempre i grandi occhioni di Lucy, la piccola bimba di soli otto anni intrappolata in un corpo centenario da una rarissima malattia. La bambina viveva in Irlanda con i suoi genitori Stephanie e David Parke di Ballyward i quali hanno visto morire la loro figlia giorno dopo giorno, invecchiando precocemente a causa della sindrome di Hutchinson-Gilford comunemente denominata 'progenia' una malattia genetica molto rara, che provoca ...

Pino Daniele - il dramma della figlia Sara dopo la sua morte : 'Ho cominciato a bere' : Sara , la figlia di Pino Daniele , solo ora confessa il momento buio vissuto dopo la morte del padre. Ecco come si era ridotta a vivere per colpa dell'alcol e come è riuscita a venirne fuori e reagire.

ROBERTO BOLLE - DANZA CON ME / Pagelle : l'esibizione di Sting ricorda il dramma della Siria : ROBERTO BOLLE, DANZA con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 08:06:00 GMT)

Serena Grandi racconta il suo dramma dopo il sequestro della casa Video : Aveva deciso di mettersi in gioco accettando la sfida del GF VIP. L’esperienza di Serena Grandi [Video] si è consumata nel giro di un paio di settimane. dopo la discussione con Cristiano Malgioglio per questioni legate al riposo notturno la bolognese è stata eliminata al televoto da Lorenzo Flaherty. Nonostante il prematuro epilogo l’attrice è stata al centro di accese polemiche per il conflittuale rapporto con Corinne Clery. Un marito in comune ...

Il dramma della Santarelli - la malattia del figlio Giacomo Video : Elena Santarelli ha deciso di condividere il terribile dramma che, insieme al marito Bernardo Corradi, sta affrontando [Video]facendo appello a tutta la forza di cui dispone. «Un pugno nello stomaco senza preavviso», è così che definisce in un lungo post pubblicato su Instagram la notizia appresa lo scorso 30 novembre sullo stato di salute del figlio Giacomo, di soli 8 anni, al quale è stata diagnosticata una malattia in merito alla quale la ...

Odoacre Chierico - l'ex stella della Roma scudettata e il dramma famigliare : 'È morta annegata in piscina' : Un dramma famigliare che continua ancora a fare male. Odoacre Chierico , ex ala della Roma campione d'Italia nel 1983, si è presentato in Tribunale in qualità di testimone nel processo sulla morte ...

Situazione drammatica con l’agricoltura ostaggio della criminalità in Puglia : episodi come quello di Castellaneta sono gravissimi : . “episodi come quello di Castellaneta sono gravissimi: è inaccettabile che la criminalità tenga in ostaggio il presente e il futuro dell’agricoltura”. E’ con queste parole che, Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, commenta il gravissimo…Continua a leggere →

Perché il giallo della barista suicida ricorda il dramma di Tiziana Cantone : Un video hard, una dona fragile, un suicidio. Gli elementi sono gli stessi; l'esito, ugualmente drammatico La morte di Tiziana Cantone , la giovane donna che si tolse la vita dopo che un suo video ...

Rigopiano - risate prima della valanga : "La gente muore - non vi rendete conto". Le drammatiche intercettazioni : «E insomma, mica deve arrivare a Rigopiano? Perchè se dobbiamo liberare la Spa, al limite ci andiamo a fare pure il bagno». Queste le parole pronunciate al telefono dal dipendente...

"Tre anni di botte dal mio uomo" - il dramma della giornalista Rai : Passione, gelosia e botte. Tante botte, per tre anni. "Non riuscivo a spezzare le catene", "ero finita in un abisso" racconta Laura Tangherlini, giornalista e conduttrice di RaiNews24 che, tre anni ...

MUORE DI LEUCEMIA A TRE GIORNI DALLA DIAGNOSI/ dramma per giornalista Sky Sport : la perdita choc della moglie : MUORE di LEUCEMIA a tre GIORNI DALLA DIAGNOSI: la moglie del telecronista Sky Sport, Simon Thomas, portata via da una malattia rarissima e fulminante.(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 18:37:00 GMT)

Ginnastica - Gabby Douglas : “Anche io molestata sessualmente da Larry Nassar”. Il dramma della Campionessa Olimpica dopo Raisman e Maroney : Anche Gabby Douglas ha confessato di aver subito molestie sessuali da Larry Nassar, dottore della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica. dopo le rivelazioni di Aly Raisman e McKayla Maroney, anche loro membri delle Fierce Five che trionfarono alle Olimpiadi di Londra 2012, arrivano anche le forti dichiarazioni della ginnasta che in quell’occasione conquistò la medaglia d’oro nel concorso generale individuale (prima ...