Il coraggio della verità Su Rai 3 il film con Denzel Washington oggi | 4 gennaio 2018

Programmi TV di stasera - giovedì 4 gennaio 2018. Su Rai3 Il coraggio della Verità : Meg Ryan e Matt Damon in Il Coraggio della Verità Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori – Novità Prende il via il nuovo programma condotto da Alberto Angela dal titolo Meraviglie – La penisola dei tesori, un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Una grande produzione che, come i precedenti eventi di Alberto Angela ...

Il coraggio della verità - stasera in tv su Rai 3 : trama e curiosità : Il coraggio della verità è il film in onda stasera in tv giovedì 4 gennaio 2018 su Rai 3 in prima serata. Diretto da Edward Zwick è interpretato da Denzel Washington e Meg Ryan. La trama racconta la storia del colonnello Serling deve indagare se il capitano Karen Emma Walden, caduta sul campo nelle confuse fasi di un’azione di guerra, sia onorabile o meno di decorazione con valore militare. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune ...

Giornata mondiale della pace - 50 anni di coraggio e profezia : ... 'Fraternità, fondamento e via per la pace' (2014), Non più schiavi ma fratelli (2015), 'Vinci l'indifferenza e conquista la pace' (2016), 'La nonviolenza: stile di una politica per la pace' (2017), '...

Santa Lucia/ 13 dicembre - buon onomastico e santo del giorno : il martirio e il coraggio della fede : Santa Lucia, oggi 13 dicembre il santo del giorno: auguri di buon onomastico, la storia e le tradizioni della Santa che anticipa il Natale. "Il martirio e il coraggio della fede"(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 00:40:00 GMT)

Vanessa Incontrada in Scomparsa è Nora - madre coraggio in cerca della figlia (video) : “Un’esperienza tosta” : Protagonista della nuova serie tv di Rai1 insieme a Giuseppe Zeno, Vanessa Incontrada in Scomparsa interpreta una donna forte, razionale e di successo: affermata neuropsichiatra infantile, Nora Telese è una madre single che crede di avere un ottimo rapporto con la figlia, ma scoprirà che questo legame non è così sincero come sembra quando Camilla scompare insieme ad un'amica e le indagini sul caso faranno emergere delle verità nascoste e dei ...

Ilaria Bidini è Cavaliere della Repubblica Italiana per il coraggio contro il bullismo : Ilaria Bidini è Cavaliere della Repubblica Italiana per il coraggio contro il bullismo Ilaria Bidini è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il coraggio e lo spirito di iniziativa con cui ha pubblicamente denunciato i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, grazie al video girato con Fanpage.it.Continua a leggere Ilaria Bidini è […] L'articolo Ilaria Bidini è Cavaliere della Repubblica Italiana ...

Millie Bobby Brown di Stranger Things parla della sua disabilità con coraggio : “Se vuoi fare qualcosa - fallo e basta!” : Millie Bobby Brown di Stranger Things ha solo 13 anni ma è un talento nato: sul web si parla molto di lei e del personaggio di Eleven, uno dei più amati della serie televisiva targata Netflix, giunta alla seconda stagione e già rinnovata per una terza e quarta. La grandezza di questa giovane star nasconde anche un'ombra: Millie recita coraggiosamente nonostante una disabilità che l'accompagna fin dalla nascita. Intervista da Variety, che le ...

Addio Mondiale - addio Ventura - il tecnico peggiore della storia della Nazionale : senza carattere nè coraggio - che vergogna! : Game over Italia, lacrime per la squadra di Ventura e per tutta la Nazione. La nostra formazione non riesce a ribaltare il risultato dell’andata, partita di cuore per gli Azzurri ma purtroppo solo quello. Ci è mancata la figura più importante, quella dell’allenatore che ancora una volta ha dimostrato di non essere all’altezza di un incarico così importante. Dopo le scelte da dimenticare nella gara d’andata, altre scelte ...

Italia - democrazia senza nazione. In un gesto il coraggio della protesta : Roma, 25 ottobre 2017 - L'8 settembre 1943 come "la morte della Patria" . È il pensiero di intellettuali che individuarono nell'Armistizio un tradimento morale. Per molti, rimasti coerenti con un ...