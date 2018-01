Il 16 | 1% italiani non può permettersi di riscaldare casa adeguatamente

La rivolta dei sacchetti della spesa. Solo in Italia si pagano. E gli italiani insorgono - sui social e non solo : I sacchetti biodegradabili sono prodotti da diverse aziende Italiane che praticamente li hanno inventati e li vendono in tutto il mondo. "Basta polemiche strumentali. Basta fake news sul l'...

Coldiretti - per il Cenone gli italiani hanno speso 2 - 3 miliardi : il 10% in più rispetto allanno scorso : La ripresa si sente a tavola. Per il Cenone di fine anno, gli italiani hanno sborsato 2,3 miliardi di euro per i cibi e le bevande, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da ...

Sono i giovani che non si arrendono gli italiani dell'anno per Agi : Qualcuno lo sta già costruendo , quel mondo, giorno dopo giorno. Chi è insomma l'italiano del 2017? Ci abbiamo pensato a lungo e ci Sono venute in mente tante storie . Ci è venuta in mente Lucrezia ...

Quanto (e per cosa) spenderanno gli italiani per il cenone? : Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 88 euro in media a famiglia, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. È Quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in vista del ...

Operazione “Dirty Market” della Guardia Costiera : per gli italiani un cenone più sicuro : Si è conclusa in queste ore l’Operazione complessa della Guardia Costiera “Dirty Market” che, per tutto il mese di dicembre, ha visto impegnati tutti i Comandi Territoriali del Corpo nei controlli sull’intera filiera ittica, per contrastare l’arrivo, sulle tavole degli italiani, di prodotti ittici “Dirty”, ovvero “non sicuri”, “non garantiti” e quindi potenzialmente pericolosi, nonché pescati in spregio alle norme vigenti che tutelano ...

Capodanno - "cenone" in casa per 2 italiani su 3 con spesa media di 88 euro a famiglia : Cenone di Capodanno 2018 in casa con parenti e amici per quasi due italiani su tre . spesa media prevista per la "tavola" 88 euro in media a famiglia, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. ...

italiani felici ma non troppo. Tallone d'Achille è situazione economia : Italiani felici, ma meno che in altri paesi, ed ancora piuttosto preoccupati per le sorti dell'economia. E' quanto emerge da un sondaggio Doxa sulla felicità percepita dai cittadini di 55 paesi del

Gli italiani non leggono ma in compenso scrivono molto. A questo proposito - Calvino - Hemingway e Tolstòj hanno qualcosa da dire : Gli italiani non leggono. Sei italiani su dieci non leggono nemmeno un libro all’anno. Un dato di quelli che viene da stropicciarsi gli occhi e rileggere di nuovo. Magari qualcosa cambia. Invece niente. La situazione è questa, e peggiora di anno in anno. In molti, soprattutto su Twitter, ironizzano che se è vero che i lettori italiani sono pochi, molti, anzi moltissimi, sono gli scrittori. Libri, blog, professionisti della scrittura sui ...

Capodanno : 6 italiani su 10 brinderanno a casa - 2.1 miliardi per il cenone : Secondo il Centro Studi di Confcooperative saranno 6 su 10 gli italiani che aspetteranno a casa il rintocco della mezzanotte per brindare al 2018. Il brindisi, prosegue l’associazione, vedrà il trionfo delle bollicine italiane, vere autentiche superstar con 33 milioni di bottiglie di spumante e prosecco made in Italy, che saranno stappate a Capodanno (oltre ai 37 milioni stappate a Natale), pari un + 11% rispetto allo scorso anno. Gli ...

Il maltempo non ferma gli sbarchi. Soldati italiani in Niger - decide il Cdm : Atteso il via libera nel consiglio dei ministri di oggi, alla missione militare nella zona al confine con la Libia con un contingente di 500 uomini con l'obiettivo di fermare i trafficanti di esseri ...

Ius soli - Di Maio : “Non è una nostra priorità - preferiamo il sostegno al reddito degli italiani” : “Ius soli? Non abbiamo partecipato a quella che era una messa in scena politica. Si è strumentalizzato per tutta la legislatura un tema importante come lo ius soli che per noi va affrontato a livello europeo. Nessun assenteismo, abbiamo abbandonato l’aula del Senato perché quella era una messa in scena”. Una vostra priorità o no? “No. Oggi la nostra priorità è il sostegno al reddito degli italiani”. Così il ...

Gentiloni alla conferenza stampa di fine legislatura : “Non abbiamo tirato a campare. Italia ripartita grazie a italiani” : “Non abbiamo tirato a campare, grazie alla maggioranza”. “L’Italia è ripartita grazie agli Italiani”. “Nella prossima legislatura non possono mancare l’ambizione e le riforme”. Il premier uscente Paolo Gentiloni nell’ultima conferenza stampa della legislatura parla dei mesi in cui ha svolto il ruolo di presidente del Consiglio e indica quelle che sono per lui le priorità da considerare per il ...