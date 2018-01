Ibrahimovic | ' Non importa se sono arrogante | resto il migliore'

Capello e le rivelazioni su Ibrahimovic : “non sapeva tirare” - poi le liti alla Juve e l’intervento di Moggi : Fabio Capello è uno di quegli allenatori che si può ben dire ne abbia viste tante. Nei suoi trascorsi in giro per l’Europa ha allenato i migliori calciatori al mondo ed uno di questi di certo è stato Zlatan Ibrahimovic. I retroscena raccontati ieri a Skysport dal tecnico, sono davvero impressionanti. Pensare ad oggi che Ibra non avesse un tiro all’altezza è assurdo, eppure agli inizi era così: “Quando arrivò alla Juventus non ...

Manchester United - Mkhitaryan ‘sfida’ Ibrahimovic : “non sei l’unico Dio qui…” : Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio dello scorso aprile. Mourinho gli preferisce Lukaku come titolare ma lo svedese punta piano piano a ritagliarsi sempre più spazio. Intanto il compagno di squadra Mkhitaryan ha raccontato un aneddoto legato al suo rapporto con Ibra a March Tv documentary: “Tutti sanno che Ibrahimovic si paragona a una divinità, ma quando siamo atterrati a Rostov gli ho detto: ‘Ora vedrai ...

Manchester United, Ibrahimovic: "A Malmoe non mi accettarono, poi sono arrivato a dominare" Manchester United, DICHIARAZIONI Ibrahimovic- Secondo quanto svelato dai media inglesi, il Manchester United vuole rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic per un'altra stagione. Lo svedese, nonostante un grave ...

Zlatan Ibrahimovic Non lascia - anzi - “raddoppia” : Zlatan Ibrahimovic potrebbe rinnovare il suo contratto con il Manhchester United ancora per un anno. Secondo il Sun, infatti, lo svedese sarebbe pronto a parlare di questa possibilita’ con Jose’ Mourinho, dopo essere stato fuori sette mese a seguito dell’infortunio ai legamenti dello scorso aprile. Ibrahimovic sa di essere stato ben supportato dallo United durante il suo infortunio, con il nuovo contratto di un anno offerto e ...

Svezia ai Mondiali ma Ibrahimovic Non tornerà : Andersson gli sbatte la porta in faccia : “Ibrahimovc al Mondiale? Ha smesso con la nazionale”. Il tecnico della Svezia Andersson chiude la porta in faccia ad Ibra in vista di Russia2018. Dopo la vittoria sull’Italia della Nazionale svedese, l’attenzione si è subito spostata su un tweet esultante del calciatore del Manchester United, che ha fatto subito pensare ad un suo ritorno dopo l’infortunio che lo sta frenando in questi mesi. Probabilmente però non ...

Svezia-Italia - playoff Mondiali 2018 – Zlatan Ibrahimovic : “Senza di me non c’è pressione. Verratti è l’Ibra azzurro. Sul biscotto del 2004…” : Zlatan Ibrahimovic ha lasciato la Nazionale e non sarà in campo per Svezia-Italia, andata dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 che si giocherà domani sera a Stoccolma. L’icona del calcio scandinavo, al momento in recupero da un infortunio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 analizzando proprio la doppia sfida che deciderà le sorti del calcio azzurro. “Quando c’ero io tutti si aspettavano di vincere ...

Ibrahimovic : 'Non torno con la Svezia. Nell'Italia c'è uno come me - ecco chi' : Giocare - dice l'ex attaccante della Juventus ai microfoni di Sky Sport - i play-off è tutta un'altra cosa rispetto al girone di qualificazione. La Svezia gioca senza pressione, perché da quando non ...

Svezia-Italia - De Rossi felice che non ci sia Ibrahimovic : “fa paura anche su una gamba” : “Il fatto che non ci sia Ibrahimovic per noi e’ un vantaggio. anche a 40 anni e con una gamba, Ibra non lo vorrei mai come avversario”. Si avvicina la doppia sfida-spareggio con la Svezia valida per l’accesso ai Mondiali di Russia e Daniele De Rossi fa la radiografia agli avversari degli azzurri. “Alcuni di loro giocano in Italia, altri in Europa, la Svezia non e’ quindi una squadra sconosciuta, ne’ una ...

Ibrahimovic : 'Ritiro? Non uscirò dal campo zoppicante ma camminando sull'acqua' : MANCHESTER - ' Torno per finire quello che ho iniziato '. Zlatan Ibrahimovic non vede l'ora di tornare a giocare dopo essere stato fermato dalla rottura del crociato. ' Anche se abbiamo vinto tre ...