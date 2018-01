I lavori per gli Arconi saranno terminati in sei mesi Il progetto per la riqualificazione

Accordo con le Ferrovie dello Stato : al via i lavori per la Tav Napoli-Bari : Firmato il 18 dicembre con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane il contratto da 397 milioni di euro per la realizzazione del lotto Napoli-Cancello della nuova linea ferroviaria AV Napoli-Bari. La ...

Primo ok a lavori su superstrada Vigevano-Malpensa per 220 mln : Milano, 4 gen. (askanews) Luce verde dalla Conferenza dei Servizi della scorsa settimana per i lavori sulla superstrada Vigevano-Malpensa. Il piano di intervento rientra nel Protocollo di Intesa per l'...

Di Maio : prima le parlamentarie M5s - poi lavoriamo per regionali : Udine, 3 gen. (askanews) 'Presto avrete un nostro candidato alla presidenza della Regione e i candidati al Consiglio regionale, prima chiudiamo le parlamentarie e poi si lavora alle regionali'. Lo ha ...

Pigliaru - lavoriamo per 2018 di ripresa : "L'economia sarda - spiega - ha ricominciato a crescere, ce lo dicono numeri: la disoccupazione è passata dal 19% del 2014 a poco meno del 15% a fine 2017". Certo, precisa il presidente della Giunta, ...

Metrò Milano - nel 2019 ticket Atm a 2 euro : via ai lavori per la carta di credito ai tornelli : Gli aumenti decisi dal Comune. Atm parte con il sistema contactless che verrà installato a partire dalle prossime settimane: per enetrare in funzione si dovrà...

Viabilità - SP37 : lavori del manto stradale sospesi per maltempo : Riprenderanno a breve i lavori di ripristino del manto stradale sulla SP37 Rivarossa-Rivarolo. Lo conferma il consigliere della Citta’ metropolitana di Torino delegato alle opere pubbliche Antonino Iaria rispondendo alla petizione sottoscritta dai residenti e dagli automobilisti preoccupati per le cattive condizioni del manto stradale e riportata da un settimanale locale. “I lavori di asfaltatura non si possono realizzare in ogni ...

Proseguono lavori per riapertura statale dell'Abetone e Brennero : Roma, 29 dic. (askanews) Proseguono incessantemente da parte dell'Anas le operazioni necessarie alla riapertura della strada statale 12 'dell'Abetone e del Brennero' nel comune di Piteglio, in ...

lavori a Natale? Mille dollari di mancia per la pizza. Iniziativa di un gruppo di gamers : ecco la reazione : I soldi sono stati raccolti durante lo streaming di una sessione di videogiochi, che per dmbrandon, questo il nick del profilo Youtube, è un vero e proprio lavoro. E la somma è stata subito destinata a qualcuno che fa un duro lavoro anche nei giorni di festa. Il campanello suona e il giovane gamer va ad aprire. E la mancia da Mille dollari lascia di stucco la ragazza delle consegne, che inizialmente crede d’esser vittima di uno ...

Appendino : "Non useremo il Comune per fare campagna elettorale - lavoriamo sul lungo periodo" : La sindaca alla conferenza stampa di fine anno: "Tagli necessari per risanare la città, è una scelta di responsabilità"

Infantino : 'La Svezia ha meritato - l'Italia lavori per tornare sul tetto del mondo' : l'Italia deve lavorare, rimboccarsi le maniche, per tornare dove deve essere: in testa al mondo". l'Italia, ora, deve ripartire dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. Si attende ...

Terremoto - Anas : “Al via altri 8 affidamenti dei lavori per le strade colpite - per oltre 26 milioni di euro” : Prosegue la fase operativa di ripristino definitivo delle strade colpite dal sisma nel Centro Italia. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale altri otto bandi di gara d’appalto per l’affidamento con ‘procedura aperta accelerata’ di lavori del valore complessivo di oltre 26 milioni di euro che si aggiungono agli altri pubblicati nei giorni scorsi per complessivi 14 bandi del valore di 41 milioni di euro pubblicati nel ...

Ansaldo STS si aggiudica lavori tratta AV Verona-bivio Vicenza e per RFI : (Teleborsa) - Ansaldo STS annuncia che parteciperà alla realizzazione per il primo lotto funzionale della tratta ad alta velocità ferroviaria Verona-bivio Vicenza , a seguito della delibera ...

