I Comuni ora fanno cassa con la tassa sui turisti

INTECS chiude senza Comunicare licenziamenti ai 65 lavoratori : L'Aquila - Caos totale da parte di INTECS nella comunicazione ai lavoratori del recesso del rapporto di lavoro! E così anche nella fase di chiusura del sito dell'Aquila e licenziamento di tutti i 65 ricercatori la INTECS è riuscita a dare il peggio di sé!, i lavoratori, non avendo ricevuto la lettera di licenziamento, si sono doverosamente recati sul posto di lavoro dove però hanno trovato sbarrata e accuratamente ...

Lsu-Lpu - la 'soluzione necessaria' dei 5stelle per i lavoratori utilizzati dai Comuni in difficoltà : 'Al fine di aiutare i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità ad oggi contrattualizzati dai Comuni impossibilitati a stabilizzarli o in grado di stabilizzarne soltanto una parte, è ...

Lavorare in MotoGp : Dorna Sport cerca due profili esperti in Comunicazione : Il Motomondiale è certamente uno Sport che coinvolge milioni di appassionati nel mondo che apprezzano l’adrenalina che si respira in pista dove spesso le gare risultano incerte fino all’ultimo. Ora è finalmente possibile anche provare a far convivere questa passione trasformandolo in un lavoro. Dorna, la società che gestisce il Motomondiale e la Superbike, è […] L'articolo Lavorare in MotoGp: Dorna Sport cerca due profili ...

BOMBA IN CHIESA/ Video - 'lo scoppio alla Comunione - davanti a me i fedeli imploravano la misericordia di Dio' : Dopo l'attentato in una CHIESA di Quetta in Pakistan emergono nuovi dettagli nel racconto del reverendo Bashir: 'Ho sentito spari durante la Messa'.

A Mondovì "Comunicare nella contemporaneità : arte filosofia scienza". : ... il liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì propone l'evento culturale: "Comunicare nella contemporaneità: arte filosofia scienza". L'incontro, che si inserisce nel progetto "Scuola Spazio Aperto alla ...

Maltempo - la Protezione Civile : 400 mila euro ai Comuni per i temporali di agosto : Ammontano a circa 400 mila euro i fondi che la Direzione centrale della Protezione Civile ha assegnato a 27 Comuni per le spese straordinarie legate al Maltempo del 10 agosto scorso. Il decreto, firmato dall’assessore regionale competente Paolo Panontin, va ad assegnare una prima parte delle risorse che le amministrazioni locali hanno dovuto spendere subito dopo il fortunale, per taglio, rimozione e smaltimento di alberi, ramaglie e ...

La diocesi ha venduto un terreno alla Comunità islamica - ora sorgerà una moschea Video : L'avanzare della religione islamica in Italia e in Europa è innegabile, in tutti i Paesi europei esistono comunita' musulmane radicate da anni che crescono sempre di più anche grazie ai flussi migratori. Il nostro Paese sta indubbiamente passando un periodo di cambiamento, economico, sociale e anche religioso. Con l'avvento di Papa Francesco molte cose sono gia' cambiate nella chiesa e molte cambieranno ancora. La vendita del terreno della ...

Papa a Ong d'ispirazione cattolica : lavorare in Comunione con la Santa Sede : Sforzo Ong d'ispirazione cattolica per difesa dignità uomo Esprimo vivo apprezzamento per i vostri sforzi di portare la luce del Vangelo alle varie periferie del nostro mondo, per difendere la ...

Scontro tra treni Andria-Corato : chiuse le indagini - 19 a giudizio. Ci fu un errore di Comunicazione : La Procura di Trani ha chiuso le indagini sullo Scontro fra due treni della società Ferrotramviaria avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e ...

Lega Araba a Comunità internazionale : "Ora riconoscere la Palestina" : Il segretario generale della Lega Araba Ahmed Aboul Gheit ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché riconosca lo Stato di Palestina con Gerusalemme Est come capitale. Aprendo la ...

Serie B - Comunicato ufficiale : data ed ora dei due turni “natalizi” : “La 20a giornata di andata si disputa giovedì 21 dicembre 2017 con inizio alle ore 20.30 (10 gare), con un anticipo mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30. La 21a giornata di andata si disputa giovedì 28 dicembre 2017 con inizio alle ore 20.30 (10 gare), con un anticipo mercoledì 27 dicembre alle ore 20.30”. Questo il breve comunicato con il quale la Lega B annuncia le date e gli orari dei turni di Serie B in prossimità di Natale. Due ...