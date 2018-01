Homed | mini-case che si attaccano ai palazzi

Homed : i mini-quartieri 3D per dare rifugio ai senzatetto : Non solo a New York ma in tutte le metropoli el mondo, il problema dei senzatetto è sempre più allarmante, considerando che sono 61.000 le persone senza fissa dimora che passano le loro notti presso centri d’accoglienza temporanei, mentre altre migliaia vivono per strada, dormendo nei tunnel della metropolitana o in altri spazi pubblici. Considerando tutto questo, l’agenzia creativa FramLab ha ideato Homed, mini-quartieri 3D per dare rifugio ai ...