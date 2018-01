Guida autonoma | pronta la piattaforma intelligente firmata ZF

L auto a Guida autonoma legge il pensiero del pilota. Così impara a guidare" : 'Tramite la Nissan Intelligent Mobility, vogliamo traghettare le persone verso un mondo migliore, all'insegna di una maggiore autonomia, elettrificazione e connettività.' Gli altri possibili impieghi ...

Auto a Guida autonoma - Nel 2040 ne circoleranno 33 milioni : IHS Markit prevede un "aumento sostanziale" delle vendite di veicoli a guida Autonoma tra il 2021 e il 2040. Per la società statunitense specializzata in analisi e ricerche di mercato, tra tre anni il mercato vedrà già volumi di "massa" per le Auto senza conducente, grazie al boom dei nuovi servizi alla mobilità, mentre nel 2040 saranno più di 33 milioni di veicoli venduti.Stati Uniti in prima fila. Alla base della crescita e ...

LG e HERE insieme per le auto a Guida autonoma - Hyundai e Kia pensano a un AI per le auto : LG annuncia una partnership con HERE Technologies per sviluppare auto a guida autonoma, Hyundai e Kia lavorano con SoundHound per una nuova Intelligenza Artificiale. L'articolo LG e HERE insieme per le auto a guida autonoma, Hyundai e Kia pensano a un AI per le auto è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Auto condivise - elettriche e a Guida autonoma : al via la rivoluzione delle quattro ruote : Entro il 2030 il 25% dei chilometri percorsi da Auto private, negli Stati Uniti, sarà effettuato con Auto condivise, elettriche e a guida Autonoma, con una diminuzione dei costi di viaggio pari al 60%.

Apple - Nuovo sistema di navigazione per la Guida autonoma : La Apple ha brevettato un sistema di navigazione dedicato ai veicoli a guida autonoma. La notizia è stata diffusa dalla Cnbc e fa riferimento a un progetto che era in corso di sviluppo già dal 2015. Modello predittivo. Il brevetto riguarda un software in grado di rendere più efficiente la navigazione, ribaltando l'approccio comunemente seguito fino a oggi. Il veicolo non utilizzerà quindi le mappe satellitari e i dati dei sensori come ...

Condivise - elettriche e a Guida autonoma : così saranno le auto nell’immediato futuro : Entro il 2030 il 25% dei chilometri percorsi da auto private, negli Stati Uniti, sarà effettuato con auto Condivise, elettriche e a guida autonoma (SAEV: shared autonomous electric vehicles), con una diminuzione dei costi di viaggio pari al 60%. E’ una delle principali evidenze contenute nel report “The Reimagined Car: Shared, autonomous, and Electric” redatto da The Boston Consulting Group, società di consulenza manageriale globale con uffici ...

Honda sigla un'intesa con la cinese Sense Time per sviluppare le macchine a Guida autonoma : Intelligenza artificiale cinese per l'auto giapponese. La Honda , il settimo costruttore al mondo con oltre 4,9 milioni di auto vendute nel 2016, ha siglato un'intesa quinquennale con la Sense Time , una giovane società informatica con sede ad Hong Kong . Giovane (è stata fondata nel 2014), ...

Anfia - la filiera italiana dell'industria auto pronta alle sfide dei veicoli connessi e della Guida autonoma : NAPOLI - veicoli connessi e guida autonoma, la filiera automotive italiana è pronta ad accogliere la sfida 4.0. Questo il tema dell'assemblea pubblica di Anfia, associazione nazionale...

Guida autonoma - La BMW costruirà una pista per i test in Repubblica Ceca : Per espandere i propri centri per lo sviluppo delle tecnologie di Guida autonoma, la BMW aprirà un nuovo circuito privato in Repubblica Ceca. Il progetto, per il quale sono previsti investimenti per 100 milioni di euro, sarà realizzato nel prossimo decennio e permetterà alla Casa tedesca di collaudare con maggiore libertà i propri modelli driverless prima del debutto sul mercato.Verso est. I centri di ricerca della Casa bavarese ...

Guida autonoma - uno studio rivela : "Due europei su tre non vogliono riunciare a guidare" : Due Guidatori europei su tre vogliono ancora poter Guidare la propria auto nonostante la Guida autonoma stia rapidamente diventando una cosa normale. Ad affermarlo è uno studio effettuato da Mazda, reso...

Guida autonoma - Inaugurato l'American Center for Mobility : l'American Center for Mobility, una città-test costruita per lo sviluppo della Guida autonoma, è stato Inaugurato negli scorsi giorni, ospitando i primi collaudi della Toyota e della Visteon. Le due aziende hanno dato il via ai test delle proprie tecnologie sulle strade appositamente realizzate per mettere alla prova i sistemi di Guida autonoma e di comunicazione V2X. Tunnel e autostrade. Nel centro prove di Willow Run, in Michigan, sono ...

Guida autonoma - A Boston una nuova sede della Aptiv : La Aptiv, un'azienda nata dalla separazione delle attività della Delphi, ha inaugurato un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Boston. La città americana ospiterà il nuovo headquarter delle tecnologie di Guida autonoma della società statunitense e sarà una delle basi della flotta di prototipi driverless dell'azienda.Guida autonoma on demand. Il nuovo centro tecnologico si unisce a quelli già attivi a Mountain View, in California, e a Pittsburgh, ...