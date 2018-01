Guerra tra Barbara D' Urso e Giulia De Lellis? Spunta tutta la verità

TERZA Guerra MONDIALE/ Corea del Nord tra disgelo e ‘pulsanti : Russiagate - scontro Trump-Bannon : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: Corea del Nord, tra disgelo e "pulsanti nucleari". Riscoppia il Russiagate dopo lo scontro feroce Trump-Bannon(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:53:00 GMT)

Guerra dell'Artico : tra le potenze coinvolte c'è anche l'Italia : Con un potenziale illimitato e al quale si sta guardando con sempre più impazienza se è vero, come dichiara su La Stampa Davide Tabarelli di Nomisma Energia, che 'tra due anni il petrolio nel mondo ...

Trasporto aereo : 2017 anno più sicuro dal dopoGuerra : Il 2017 è stato l'anno più sicuro per il Trasporto aereo dalla fine della seconda guerra mondiale. Con un totale di dieci incidenti che hanno coinvolto aerei per il Trasporto di passeggeri, che hanno ...

Trasporto aereo - ASN : il 2017 l'anno più sicuro dal dopoGuerra : Roma, 2 gen. (askanews) Il 2017 è stato l'anno più sicuro per il Trasporto aereo dalla fine della seconda guerra mondiale. E' quanto certifica Aviation Safety Network, un sito specializzato nell'...

DIETRO LE QUINTE/ Fratelli-coltelli : la Guerra dei seggi che spacca (già) il centrodestra : Nel centrodestra si stanno definendo le candidature e quadrare il cerchio è quasi impossibile, perché a decidere è il dopo-voto. I nomi e le mosse di B. e Salvini.

Corea del Nord - la Guerra è l'unica strategia USA? Video : 'La guerra è pace', scriveva George Orwell nel suo celeberrimo 1984. Pertanto, in tempi di crisi, non c'è nulla di meglio di dare sfogo alle armi per dirottare l'attenzione dell'opinione pubblica. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump in merito alla crisi Coreana non lasciano presagire nulla di buono. Potrebbe trattarsi della solita minaccia applicabile ad una strategia di 'parole grosse' che in tutti questi mesi hanno percorso gli oltre 11 ...

Il primo 'miracolo' di Alce Nero : sotterrare l'ascia di Guerra tra Bergoglio e la Chiesa americana : Il libro inizialmente non trovò lettori ma negli anni Sessanta, dopo esser stato riscoperto da Carl Jung e tradotto in tedesco, diventò un bestseller venduto in milioni di copie in tutto il mondo. La ...

Alce Nero sarà Santo. Il suo primo miracolo : contribuire a sotterrare l'ascia di Guerra tra Bergoglio e la Chiesa americana : "Alce Nero", il leggendario capo Sioux, sarà Santo. Questo almeno l'impegno dei vescovi Usa che nella loro ultima conferenza a Baltimora hanno dato il via libera al processo di beatificazione il cui esito favorevole lo potrebbe portare all'onore degli altari: primo"pellerossa" dopo Kateri (Caterina) Tekakwitha (beatificata da San Giovanni Paolo II e proclamata santa da Benedetto XVI) .Sarà uno dei pochi santi nord-americani. Anzi, ...

Angola - è Guerra tra i Dos Santos e il Presidente Joao Lourenco : ...fase di studio) Lourenço ha lanciato una lotta senza quartiere contro la corruzione e il clientelismo all'interno del partito che direttamente o indirettamente controlla vasti settori dell'economia ...

Napoli - la Guerra dei trasporti : 'Da de Magistris solo proclami' : La richiesta di concordato preventivo presentata presso il tribunale di Napoli per Anm è soltanto l'atto finale di una politica fallimentare perpetrata da de Magistris e dalla sua amministrazione per ...

In Ucraina è in corso il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della Guerra - nel 2014 - tra ribelli filo-russi e governo ucraino : Il governo ucraino e i ribelli separatisti filo-russi stanno completando oggi il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra in Ucraina orientale, nel 2014. L’Ucraina sta trasferendo più di 260 persone alle due repubbliche separatiste filo-russe dell’Est, Donetsk e The post In Ucraina è in corso il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra, nel 2014, tra ribelli filo-russi e governo ucraino appeared ...

Terza Guerra Mondiale/ Anticorpi antrace nel sangue del disertore : Corea del Nord ha armi batteriologiche? : Terza Guerra Mondiale: in una telefonata tra il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si è parlato della situazione Corea del Nord.

Ivanka Trump posta un video di auguri su Instagram. È Guerra social tra la first daughter e la first lady : L'albero addobbato, la tavola imbandita, le abbuffate con i parenti, i classici della canzone come Silent Night e White Christmas a fare da sottofondo: tutto questo è Natale , in ogni parte del mondo cristiano. Anche alla Casa Bianca , del resto, la tradizione è stata rispettata e Donald Trump e consorte hanno festeggiato (in verità presso il loro club privato a Palm Beach, in Florida) ...

Tensione tra Londra e Mosca Nave da Guerra russa sorpresa in acque britanniche : La Royal Navy ha intercettato la nave da guerra e l’ha fatta scortare. Il ministro della Difesa britannico: «La Gran Bretagna non si farà intimidire»