Greg Lemond su Chris Froome | ' È il responsabile Le sue scuse sono ridicole'

Ciclismo - Greg Lemond su Chris Froome : “E’ il responsabile. Le sue scuse sono ridicole” : Non si è ovviamente ancora chiuso il discorso relativo alla positività di Chris Froome, che è stato pescato non negativo al Salbutamolo nell’ultima edizione della Vuelta. Ancora non è arrivato un verdetto sul caso, ma praticamente tutti gli addetti ai lavori e esperti del settore hanno commentato questa notizia sconvolgente per il mondo del Ciclismo. Oggi è toccato a Greg Lemond, ex corridore statunitense, vincitore di tre Tour de France e ...