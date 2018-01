Gli esperti spiegano perché nelle foto è sempre William a prendersi cura di George

Incidente sulla A21 - identificate due delle vittime : Gli esperti del dna cercano di dare un nome alle altre quattro : Il conducente del tir è un macedone dipendente di una ditta piemontese. Il proprietario dell'auto riconosciuto grazie al numero di telaio della Kia. I due...

Salute - Gli esperti : 6 buoni propositi per un 2018 salutare : Dieta, palestra, viaggi, libri da leggere o relazioni da ‘rivedere’? La lista dei buoni propositi per il nuovo anno può essere molto lunga. Ma dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) Usa il suggerimento è quello di inserire nell’elenco 6 consigli per un 2018 “più salutare”. Ecco dunque i 6 punti ‘chiave’ selezionati dagli esperti americani: 1) Prendi un appuntamento per un check-up, una ...

Bambini e cibo : sono più felici se mangiano ciò che suggeriscono Gli esperti : Bambini e cibo (iStock) Una inatteso legame tra Bambini e cibo , scoperto dalla scienza. Secondo i ricercatori svedesi della Sahlgrenska Academy, Università di Göteborg, i Bambini che mangiano sano sono i più felici . Bambini e cibo: più felici se mangiano sano Lo avreste mai ...

Farsi i 'selfie' è pericoloso : l'allarme deGli esperti : Adesso si chiamano 'selfie', un tempo si chiamavano 'autoscatti': prima sto parlando di alcuni anni fa neanche poi tanti si doveva mettere la macchina fotografica in modalità giusta e poi si doveva ...

Feste Natalizie e Diabete : il decalogo deGli esperti per evitare errori pericolosi : Gli esperti della Società Italiana di Diabetologia hanno stilato 10 preziose regole per le persone che soffrono di Diabete in vista delle Feste Natalizie: ecco i 10 consigli da seguire per evitare di commettere pericolosi errori. OCCHIO ALLE PORZIONI: consumare porzioni ragionevoli di ogni portata, permette non solo di assaggiare ogni piatto, ma anche di mantenere sotto controllo l’indice glicemico. MISURARE SPESSO LA GLICEMIA: bisogna ...

Fast Lifting : funziona davvero? le opinioni deGli esperti e sui forum : Oggi vi parlo di Fast Lifting, il nuovo prodotto antiage della linea Natural Fit, completamente naturale che possiede come ingredienti principali burro di karitè e acido ialuronico. Viene venduta online sotto forma di crema e sta facendo grande successo grazie…Continua a leggere →

Gli esperti : invecchiamento attivo con politiche efficaci e vaccini : Attenzione alla salute, integrazione sociale, superamento della marginalizzazione e diritto alla vaccinazione per i 65enni. Sono questi alcuni dei punti fondamentali analizzati nel manifesto dell’Intergruppo parlamentare per l’invecchiamento attivo, presentato oggi al Senato. Un vero e proprio appello rivolto alla prossima legislatura, affinché “prenda in eredità le attività parlamentari già avviate e persegua gli obiettivi da ...

Gli esperti - invecchiamento attivo con politiche efficaci e vaccini : Attenzione alla salute, integrazione sociale, superamento della marginalizzazione e diritto alla vaccinazione per i 65enni. Sono questi alcuni dei punti fondamentali analizzati nel manifesto dell'...

Come sopravvivere allo stress natalizio? Ecco i consiGli deGli esperti : Il Natale è una festa meravigliosa, ma… anche molto stressante. Fai l’albero, fai il presepe, addobba casa, prepara i biscottini per la festa dell’asilo, vai alla festa dell’asilo, finisci le consegne di lavoro, vai alla cena aziendale, pensa al menu del pranzo di Natale, vai al supermercato per comprare gli ingredienti, pensa ai regali, fai i regali, incarta i regali… Si arriva a Natale già con un carico di ...

Previsioni Meteo Italia per Natale e Capodanno : arriva la conferma deGli esperti Video : Dopo giorni di intenso freddo, l'alta pressione rendera' più tiepide le festivita' natalizie nel Bel Paese. Dal 23 dicembre le temperature saranno decisamente in risalita, dopo aver toccato valori inferiori allo zero in diverse localita' Italiane. Il weekend sara' all'insegna del bel tempo con temperature decisamente gradevoli rispetto agli ultimi giorni. Il top sara' raggiunto il giorno della vigilia di Natale, quando in alcune citta' si ...

Previsioni Meteo Italia per Natale e Capodanno : arriva la conferma deGli esperti : Dopo giorni di intenso freddo, l'alta pressione renderà più tiepide le festività natalizie nel Bel Paese. Dal 23 dicembre le temperature saranno decisamente in risalita, dopo aver toccato valori inferiori allo zero in diverse località Italiane. Il weekend sarà all'insegna del bel tempo con temperature decisamente gradevoli rispetto agli ultimi giorni. Il top sarà raggiunto il giorno della vigilia di Natale, quando in alcune città si ...

Pfas - Gli esperti : “La procedura Veneto non è esente da rischi” : E’ improprio paragonare l’uso della plasmaferesi per la donazione di plasma con quella che invece e’ stata utilizzata in Veneto per rimuovere la contaminazione da Pfas dal sangue. Lo affermano in un comunicato congiunto il Centro Nazionale Sangue – Istituto Superiore di Sanita’, la Societa’ Italiana di Medicina Trasfusionale e le associazioni di donatori, che ribadiscono che “non ci sono solide evidenze ...

Usa - cacao da sniffare : allarme deGli esperti sulla nuova droga tutta 'naturale' Video : Per ora non è ancora fuori commercio, ma potrebbe diventarlo: la Food and Drug Administration, l'agenzia Usa che promuove e protegge la salute pubblica, vigila sui farmaci e controlla l'immissione sul mercato di nuove sostanze, non approva il prodotto, lo ritiene illegale e lancia l'allarme. Il #cacao venduto come stupefacente naturale al posto di ecstasy, droghe leggere e pesanti, alcol, è nocivo per la salute e socialmente pericoloso perché ...

Usa - cacao da sniffare : allarme deGli esperti sulla nuova droga tutta 'naturale' : Per ora non è ancora fuori commercio, ma potrebbe diventarlo: la Food and Drug Administration, l'agenzia Usa che promuove e protegge la salute pubblica, vigila sui farmaci e controlla l'immissione sul mercato di nuove sostanze, non approva il prodotto, lo ritiene illegale e lancia l'allarme. Il cacao venduto come stupefacente "naturale" al posto di ecstasy, droghe leggere e pesanti, alcol, è nocivo per la salute e socialmente pericoloso perché ...