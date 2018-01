Giulia De Lellis Daniele Bossari perdonato | nella sua nuova vita non c' è

Giulia De Lellis e il rifiuto alle ospitate TV della D'Urso : la verità Video : In moltissimi, tra i followers dell'ex-gieffina più chiacchierata del momento, continuano a chiedersi il motivo per il quale la mora influencer ed ex-public figure di 'Uomini e Donne' il dating-show di #Maria De Filippi non figuri più come opinionista televisiva nei salottini dei celebri programmi televisivi condotti dalla vulcanica #Barbara D'Urso. Nelle ultime ore, è trapelata online la verita' circa il suddetto rumor. Giulia non ha nulla ...

Giulia De Lellis e il rifiuto alle ospitate TV della D'Urso : la verità : In moltissimi, tra i followers dell'ex-gieffina più chiacchierata del momento, continuano a chiedersi il motivo per il quale la mora influencer ed ex-public figure di 'Uomini e Donne' (il dating-show di Maria De Filippi) non figuri più come opinionista televisiva nei salottini dei celebri programmi televisivi condotti dalla vulcanica Barbara D'Urso. Nelle ultime ore, è trapelata online la verità circa il suddetto rumor. Giulia non ha nulla ...

Giulia De Lellis cambia idea su Bossari : le parole sulla vittoria di Daniele : Giulia De Lellis: le ultime dichiarazioni su Daniele Bossari e sulla vittoria al Grande Fratello Vip La rivalità tra Giulia De Lellis e Daniele Bossari è stata tra gli ingredienti principali del successo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Alla fine a portare il trofeo a casa è stato il conduttore, con grande dispiacere della […] L'articolo Giulia De Lellis cambia idea su Bossari: le parole sulla vittoria di Daniele ...

Giulia DE LELLIS / Assente nei salotti di Barbara D'Urso a "causa" di Belen? La frecciatina della Rodriguez : GIULIA De LELLIS, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di non aver mai litigato con Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:53:00 GMT)

Giulia De Lellis e Belen : 'Non è corretto dire che ho stretto amicizia - ma è schietta e sincera' : MILANO - 'Uscirà qualcosa di mio che porterà il mio nome. E' da un poi che ci lavoro. Ci vorrà ancora tempo e quando riuscirò a realizzarlo sarà il sogno che diventerà realtà'. Ancora, ancora il primo ...

Giulia De Lellis : 'Vi svelo segreti e progetti' : Giulia De Lellis , medaglia di legno al GFVip , sta trascorrendo le vacanze sulla neve. Inseparabile dal suo fidanzato Andrea Damante . Giovani, belli e felici. L'influencer da oltre 2 milioni di ...

Ivana Mrazova e Giulia De Lellis/ Dedica d'amore della modella all'ex tronista? : Ivana Mrazova e Luca Onestini, la modella festeggerà il compleanno in Italia in compagnia dell'ex tronista? I fans dei due gieffini sognano l'incontro tra i due.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:19:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ / È vera amicizia con Giulia De Lellis? "Ho scoperto una persona schietta e sincera" : BELEN RODRIGUEZ, news: la modella argentina attira ancora l'attenzione e le polemiche del web a causa di nuove foto e video pubblicati negli ultimi giorni su Instagram. (Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:37:00 GMT)

Giulia De Lellis / Lite con Barbara D'Urso? L'ex gieffina svela perché non va ospite - e il suo sogno è... : Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di non aver mai litigato con Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Giulia DE LELLIS/ L'ex Uomini e Donne : "Barbara d'Urso? Non andai da lei dopo il Grande Fratello perchè..." : GIULIA De LELLIS, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di non aver mai litigato con Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 23:04:00 GMT)

Belen e la confessione di Giulia De Lellis : 'Ho scoperto...' - : Molto probabilmente, da quanto sembrano aver intuito i fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il nuovo progetto di Giulia riguarderà una linea di vestiti o qualcosa legato al mondo del make up.

Giulia De Lellis parla di Belen e Barbara d’Urso : la verità su Pomeriggio 5 : Perché Giulia De Lellis non va più da Barbara d’Urso? Arriva la verità della fidanzata di Andrea Damante Giulia De Lellis e Barbara d’Urso non hanno litigato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito il gossip secondo il quale ci sarebbe stata maretta con la conduttrice dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ma […] L'articolo Giulia De Lellis parla di Belen e Barbara d’Urso: la verità su Pomeriggio 5 ...

Giulia De Lellis insegnerà geografia in televisione? Video : Neanche durante il periodo natalizio sembrano tacere le notizie riguardanti #Giulia De Lellis, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip [Video] terminato da pochissime settimane. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché attuale fidanzata del tronista Andrea Damante, sarebbe stata chiamata proprio in questi giorni per insegnare geografia in un programma televisivo. La notizia sarebbe giunta in questi ultimi giorni, proprio durante le ...

Giulia De Lellis insegnerà geografia in televisione? : Neanche durante il periodo natalizio sembrano tacere le notizie riguardanti Giulia De Lellis, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip terminato da pochissime settimane. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché attuale fidanzata del tronista Andrea Damante, sarebbe stata chiamata proprio in questi giorni per insegnare geografia in un programma televisivo. La notizia sarebbe giunta in questi ultimi giorni, proprio durante le festività ...