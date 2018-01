Gelo e temperature choc e gli squali congelano in mare

Gelo a Venezia : temperature basse - in azione i mezzi spargisale : La Centrale operativa della Polizia Municipale e la Protezione civile del Comune di Venezia rendono noto che questa sera, a partire dalle ore 20, entreranno in azione i mezzi spargisale, vista la previsione di abbassamento delle temperature. I mezzi interverranno nei punti più critici del sistema stradale comunale, come sovrappassi, sottopassi e rotatorie per prevenire la possibile formazione di ghiaccio. L'articolo Gelo a Venezia: temperature ...

Meteo Italia LIVE : dopo il Solstizio d’Inverno temperature in forte aumento - arriva il caldo dopo il Gelo! Sulle Alpi +10°C a 2.150 metri di quota!!! : temperature in aumento in tutt’Italia in queste ore: dopo dieci giorni di gelo intenso, la colonnina di mercurio risale verso la norma del periodo. In pianura Padana, e precisamente nel Piemonte centro/meridionale tra Cuneo e Torino, dove fino a ieri per sette mattine consecutive la temperatura minima aveva raggiunto i -14°C a Villanova Solaro, stamattina la temperatura s’è fermata a -7°C. Un valore comunque molto basso: in tutta la ...

Freddo Polare - Italia al Gelo : temperature artiche in tutto il Paese - ecco tutti i DATI : 1/7 ...

Previsioni Meteo - ondata di Gelo in atto sull’Italia : temperature in picchiata - tanta neve in arrivo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Meteo - arriva il Gelo : temperature sotto zero e neve anche in pianura : Il vero freddo è arrivato. Nelle prossime ore il Meteo prenderà caratteristiche tipicamente invernali a causa delle correnti gelide portate dalla nuova perturbazione che nel mese di dicembre colpirà l'Italia...

Allerta Meteo - arriva il Gelo : temperature in picchiata e neve fin sulle coste dell’Adriatico - weekend di freddo polare in tutt’Italia : 1/27 ...

Maltempo : brusco calo delle temperature - allarme Gelo per verdure o ortaggi : Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle produzioni orticole di pieno campo, ...

Meteo - è arrivato il Gelo temperature in picchiata e forti venti : ROMA - Come previsto, sull'Italia è arrivato l'inverno. E lo ha fatto con qualche giorno d'anticipo rispetto al 1 dicembre, giorno dell'inizio dell'inverno Meteorologico. Le regioni settentrionali si ...

Meteo - è arrivato il Gelo : temperature in picchiata e forti venti : La colonnina di mercurio scende al di sotto delle medie del periodo e nei prossimi giorni la neve è prevista anche in pianura su gran parte del Nordovest. Il...

Anteprima : Gelo polare in arrivo Temperature giù di 8-10 gradi Neve in pianura. Ecco dove-quando : Arriva il generale inverno. Questa volta è vero, dopo mesi e mesi di caldo anomalo il freddo (finalmente) fa sul serio. Il colonnello Mario Giuliacci spiega ad Affaritaliani.it la svolta in arrivo nei prossimi giorni Segui su affaritaliani.it