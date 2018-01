: Gaza, raid israeliani sulla Striscia - NotizieIN : Gaza, raid israeliani sulla Striscia - italiabrucia2 : RT @valibona44: Raid aerei israeliani in corso su #Gaza adesso #palestina - giuseppe_mara : RT @valibona44: Raid aerei israeliani in corso su #Gaza adesso #palestina - deustronzio : RT @valibona44: Raid aerei israeliani in corso su #Gaza adesso #palestina - anubidal : RT @valibona44: Raid aerei israeliani in corso su #Gaza adesso #palestina -

L'aviazione israeliana ha attaccato nella notte posizioni di Hamas nelladi, in risposta ai lanci di razzi provenienti dall'enclave palestinese. "In risposta ai razzi lanciati verso il Sud di Israele, l'aviazione ha attaccato delle infrastrutture dei terroristi", si legge in un comunicato dell'esercito israeliano.(Di giovedì 4 gennaio 2018)