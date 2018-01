Game of Thrones - l'omaggio della Royal Mail : i francobolli con i protagonisti della serie" : La Gran Bretagna rende omaggio ai protagonisti di 'Game of Thrones': in commercio dal 23 gennaio una serie di francobolli con i volti degli attori inglesi 'per sottolineare l'importante contributo che ...

Game of Thrones - è ufficiale l ultima stagione nel 2019. E i protagonisti diventano francobolli - TV/Radio - Spettacoli : 'L'inverno è arrivato', ma dovranno passare un'altra estate e poi un altro inverno prima di poter tornare a seguire le vicende degli Stark, dei Targaryen, dei Lannister e di tutte le altre famiglie in ...

Ufficiale Game of Thrones 8 nel 2019 - HBO conferma un anno senza Il Trono di Spade : Non che ce ne fosse davvero bisogno, ma HBO ha confermato ufficialmente che vedremo Game of Thrones 8 nel 2019: pur non annunciando una data precisa, il network che produce la serie ha confermato che non vedremo la nuova stagione prima di almeno un anno. Con uno stringatissimo comunicato stampa pubblicato sul sito Ufficiale, HBO ha infatti comunicato che "Game of Thrones ritornerà nel 2019", senza però specificare il periodo dell'anno, men ...

Game OF THRONES - Le migliori citazioni della settima stagione : Il celebre sito Watchers on The Wall, un blog incentrato su GAME of THRONES, ha stilato una lista delle migliori citazioni della settima stagione, divise tra divertenti e quelle più memorabili. Tra le frasi più divertenti, secondo la classifica non possono mancare:La presentazione di Jon Snow da parte di Ser Davos: "Lui è Jon Snow. Ed è Re del Nord"Il desiderio di Tormund di avere una famiglia con Brienne: "Vorrei avere dei figli ...

Il Segreto - arriva un attore di Game of Thrones : Aquilino inganna Hernando : Anticipazioni Il Segreto, ecco chi è Aquilino: Raul Tortosa, ex attore di Game Of Thrones Raul Tortosa è uno dei prossimi protagonisti indiscussi de Il Segreto. A Puente Viejo sta infatti arrivando Aquilino, il nuovo nemico di Hernando Dos Casas. L’affascinante e tenebroso attore spagnolo è noto al pubblico di Canale 5 per aver preso […] L'articolo Il Segreto, arriva un attore di Game of Thrones: Aquilino inganna Hernando proviene da ...

La Royal Mail crea i francobolli di Game of Thrones - che celebrano il contributo britannico alla serie : Se volete mandare un corvo, meglio farlo coi francobolli giusti, e in particolare coi francobolli di Game of Thrones, creati dalla Royal Mail per celebrare il coinvolgimento britannico nella realizzazione della serie. Pur trattandosi di una produzione americana, targata HBO, non si può infatti negare che gran parte del merito per l'ottima riuscita di Game of Thrones provenga dal cast e dalle ambientazioni, rigorosamente made in Europe e per ...

Game of Thrones - spoiler clamorosi sull'ottava stagione : Game of Thrones, spoiler clamorosi sull'ottava stagione Non è la prima volta che circolano clamorose indiscrezioni sulla serie HBO ed in passato l'opera degli hacker è riuscita a mettere seriamente in ...

Game of Thrones è la serie tv più scaricata illegalmente nel 2017 : Indietro 29 dicembre 2017 ROMA – Per il sesto anno di fila Game of Thrones si aggiudica lo scettro di serie tv più scaricata illegalmente.Anche nel 2017 lo show di HBO ha scalzato The Walking Dead, che da anni si accontenta del secondo posto.La classifica delle serie tv più scaricate è stilata ogni anno da […] L'articolo Game of Thrones è la serie tv più scaricata illegalmente nel 2017 sembra essere il primo su NewsGo.

Game of Thrones mantiene il primato di show più piratato dell’anno - con migliaia di download illegali : La settima stagione di Game of Thrones ha infranto svariati record in termini di popolarità, già detenuti peraltro dalla serie targata HBO: ad esempio, la prima messa in onda degli ultimi sette episodi usciti finora ha totalizzato una media di dieci milioni di spettatori a settimana. Non si tratta però dell'unico primato per Il Trono di Spade 7: anche nel 2017, GoT è lo show più piratato dell'anno. A riportarlo è TorrentFreak, che spiega come ...

Gli scienziati hanno costruito un modello climatico di Game of thrones - : La lunga durata degli inverni a Westeros è legata alla forma del pianeta e all'inclinazione dell'asse per la rotazione intorno al Sole. I climatologi hanno ipotizzato che il pianeta di Game of thrones,...

Game of Thrones Conquest : annunciati gli eventi invernali : L'inverno è arrivato. In Game of Thrones: Conquest, disponibile dal mese di ottobre, l'esercito del Re della Notte ha fatto breccia nelle mura e sta invadendo Westeros. Ispirati al finale della settima stagione della serie HBO, oggi Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE) e HBO Global Licensing hanno svelato gli eventi invernali a tempo limitato che si svolgeranno all'interno del gioco dal 22 dicembre al 2 gennaio.Durante l'evento Jaime's ...

L'inverno è arrivato - simulato in laboratorio il clima di Game of Thrones : E ora, per esplorare questo mondo e svelare come il clima possa influenzare l'evoluzione della trama, arriva una pubblicazione , apparsa su una rivista inventata per l'occasione (si chiama ...