#Galliani, #Berruto, #Paragone e molti altri: ecco i Vip che potrebbero candidarsi #elezionipolitiche #elezioni2018…

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Mancano praticamente 60 giorni alle #Elezioni politiche del 4 marzo e i vari partiti sono alle prese con il nodo delle candidature da depositare ufficialmente nelle prossime settimane. E anche per il voto del 2018 non saranno pochi i personaggi gia' noti al grande pubblico per questioni extra-politiche chedecidere di scendere in campo per provare ad essere eletti a Montecitorio o a Palazzo Madama. In queste ultime ore ci sono molte indiscrezioni in tal senso, riportate da numerosi quotidiani, proviamo a riassumerle. Candidati Vip alle elezioni politiche: il PD ci prova con, Burioni e Annibali? Partendo dai possibili candidati del #Pd, è il Corriere della Sera a elencare una serie di personaggi provenienti dalla societa' civile che sarebbero pronti a correre a fianco di Matteo Renzi. Fra loro l'ex CT della Nazionale femminile di pallavolo Mauro, il ...