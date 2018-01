FOTO – La nuova maglia tricolore di Fabio Aru Bandiera italiana più visibile

: RT @sangesnicola: EVVAIIIIII????????????????????BRAD ADOTTATOOO??????????UN GRAZIE DI ?ALLA FAMIGLIA DEL DOTTOR MARANCA CHE DA UNA VITA SALVA CANI E ADOTT… - Alicedartagnan : RT @sangesnicola: EVVAIIIIII????????????????????BRAD ADOTTATOOO??????????UN GRAZIE DI ?ALLA FAMIGLIA DEL DOTTOR MARANCA CHE DA UNA VITA SALVA CANI E ADOTT… - LobbaLuisa : RT @sangesnicola: EVVAIIIIII????????????????????BRAD ADOTTATOOO??????????UN GRAZIE DI ?ALLA FAMIGLIA DEL DOTTOR MARANCA CHE DA UNA VITA SALVA CANI E ADOTT… - OA_Sport : FOTO - Scopriamo la nuova maglia tricolore per Fabio Aru - rickthesizbeer : RT @MBeerITA: ?? Nuova Foto di Madison Beer pubblicata da Zack Bia via Instagram Story (cancellata) - (03.01.2018): - carlina2465 : RT @sangesnicola: EVVAIIIIII????????????????????BRAD ADOTTATOOO??????????UN GRAZIE DI ?ALLA FAMIGLIA DEL DOTTOR MARANCA CHE DA UNA VITA SALVA CANI E ADOTT… -

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Aveva fatto molto discutere la prima versione delladiAru con la suasquadra: la UAE Emirates. Il sardo, campione italiano in carica, aveva annunciato però che ci sarebbero state delle modifiche, per rendere ilpiù chiaro, accontentando così i tanti tifosi azzurri. Oggi, in anteprima, l’isolano ha lasciato scoprire ladivisa. Queste le differenze tra la prima e la seconda versione. Prima versione: FB UAE Emirates Seconda versione Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO: Pier Colombo