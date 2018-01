Forte vento in Sardegna | nave in arrivo da Livorno dirottata ad Olbia

Forte vento su Catania : alberi per strada e 3 voli dirottati : Disagi in provincia di Catania per il Forte vento che ha provocato la caduta di molti alberi e non solo. dirottati 3 voli a Comiso e Lamezia Terme.

Maltempo nel Catanzarese : pioggia e vento Forte - pali e alberi caduti : Ondata di Maltempo nel Catanzarese, tra pioggia e forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali caduti. A Catanzaro alcuni cartelloni pubblicitari sono stati divelti e si è verificato il distacco di alcuni pannelli di copertura dell’ingresso del pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Taverna sono intervenuti per alberi ...

Maltempo - vento Forte nel Bolognese : interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati piu’ di una trentina, nel pomeriggio, gli interventi dei Vigili del Fuoco per problemi causati dal forte vento che ha soffiato nelle zone appenniniche del Bolognese. A Porretta alcune squadre hanno dovuto mettere in sicurezza il tetto di un edificio, poco lontano dalle vecchie terme, dove il cornicione e alcune tegole erano pericolanti. A Borgo Tossignano, le raffiche hanno fatto cadere la tettoia di una palazzina, senza causare ...

Maltempo - vento Forte abbatte un albero : 2 feriti in Val d’Aosta : Un albero abbattuto dal vento forte ha colpito una coppia di villeggianti torinesi impegnati in un’escursione a Cogne. I due, lui di 54 anni, lei di 49, sono stati portati in pronto soccorso ad Aosta. Con loro un bambino, che non ha avuto bisogno di cure mediche. La diagnosi e’ ancora in corso. Al momento pare che il padre abbia riportato alcuni traumi, la madre ferite meno importanti. I tre stavano passeggiando lungo la strada ...

Campania - Protezione Civile : da stasera vento Forte e mare agitato : Napoli, 3 gen. (askanews) La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per vento e mare. In particolare, a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di ...

Allerta meteo Campania : dalle 20 vento Forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per vento e mare. In particolare, a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di domani mattina, sull’intero territorio insisteranno venti forti nord-occidentali con locali rinforzi. Il mare sara’ agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti. La Protezione civile raccomanda alle autorita’ competenti di porre in essere tutte le ...

LIVE Tour de Ski 2018 - sprint Oberstdorf in DIRETTA : gare annullate per Forte vento e pioggia - si attendono comunicazioni sull’eventuale recupero : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo: spazio alle prove sprint a tecnica classica. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.20 con le qualificazioni per uomini e donne, mentre la fase finale scatterà alle ore 14.50. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.10 Tutto fermo ...

Allerta per vento Forte e di burrasca da Nord al Centro-Sud : Roma, 2 gen. (askanews) La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, nella giornata di domani, una nuova intensificazione della ventilazione sui settori alpini ...

Meteo - ancora pioggia e vento Forte : neve al Nord : L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia dopo Capodanno non ha alcuna intenzione di attenuarsi. Secondo le previsioni dell'aeronautica militare, nelle prossime 24 ore ci saranno abbondanti...

Raffiche di vento Forte in Piemonte : chiusi impianti sciistici nel Torinese : Le forti Raffiche di vento che stanno spazzando in queste ore la provincia di Torino hanno resa necessaria la chiusura di alcuni impianti di risalita sulle piste da sci del comprensorio della Via Lattea. Nella vallata, secondo i dati di Arpa regionale, si sono superati gli 80 km/h, mentre si sono registrati picchi di 170 km/h nel parco del Gran Paradiso, al confine con la Valle d’Aosta. L'articolo Raffiche di vento forte in Piemonte: ...

Maltempo in Calabria : pioggia e vento Forte - diversi interventi dei vigili del fuoco : Come preannunciato ieri un'ondata di Maltempo abbastanza intensa sta interessando Sicilia e Calabria, apportando dei disagi soprattutto per le forti raffiche di vento. pioggia e vento stanno...

Pioggia e vento Forte in Calabria : CATANZARO, 2 GEN - Pioggia e vento nelle ultime ore in Calabria. Sui rilievi, dalla Sila all'Aspromonte e al Pollino, non è mancata la neve per le gioia di turisti e amanti degli sport invernali. Le condizioni meteo particolarmente avverse sul catanzarese dove squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono state impegnate nella notte su diversi interventi. In ...

Maltempo Calabria : danni e disagi per pioggia e vento Forte - neve sui rilievi : Il 2018 inizia col Maltempo in Calabria, investita da pioggia, vento e anche nevicate: squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono al lavoro da questa notte in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerosi gli alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, i tetti danneggiati e le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua. Una squadra del distaccamento di Sellia Marina e’ intervenuta ...

Freddo e maltempo - Forte vento e tanta neve in Calabria : la situazione in diretta [IMMAGINI WEBCAM LIVE] : 1/5 ...