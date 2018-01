Formula E | Giovinazzi guiderà nei test di Marrakech

Formula E - Giovinazzi in pista nei test di Marrakech : ROMA - Antonio Giovinazzi parteciperà ai rookie test della Formula E (il campionato del mondo per vetture elettriche) in calendario a Marrakech il prossimo 14 gennaio. Il terzo pilota della Ferrari guiderà una DSV 03 della scuderia DS Virgin assieme allo svedese Joel Eriksson. Ci sarà ...