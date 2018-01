Forex | l' euro consolida la soglia di 1 | 20 dollari

Forex - euro in rialzo oltre $1 - 20. Dollar Index debole dopo perdita più forte in 14 anni nel 2017 : Dollar Index debole a 92,188, dopo aver chiuso il 2017 riportando la perdita più forte dal 2003. euro in rialzo, guadagna lo 0,12%, a $1,2026; il Dollaro è piatto sullo yen, +0,03%, a JPY 112,66.

Forex - euro star torna sopra 1 - 19 dollari : (Teleborsa) - L'euro amplia il vantaggio nei confronti del biglietto verde restando saldamente sopra quota 1,19 dollari. La moneta unica continua il rally di venerdì, salito ai massimi da 2 mesi, dopo ...

Forex - euro star torna sopra 1 - 19 dollari : L'euro amplia il vantaggio nei confronti del biglietto verde restando saldamente sopra quota 1,19 dollari. La moneta unica continua il rally di venerdì, salito ai massimi da 2 mesi, dopo l' IFO record ...

Forex - euro in rialzo. BCE spaccata su tempistica bazooka monetario : (Teleborsa) - L'euro si conferma in rialzo nei confronti del biglietto verde sostenuto dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale europea da cui sono emerse spaccature ...

Forex - euro in rialzo. BCE spaccata su tempistica bazooka monetario : L'euro si conferma in rialzo nei confronti del biglietto verde sostenuto dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale europea da cui sono emerse spaccature all'interno

Forex - euro in rialzo. BCE spaccata su tempistica bazooka monetario : ...1866 dollari mentre sul fronte macro continuano ad arrivare segnali di un consolidamento della ripresa in europa che potrebbero indurre l'eurotower a modificare il proprio messaggio di politica ...

Forex - 2018 deludente per il dollaro : corsa euro continuerà : Infine per quanto riguarda la sterlina , UBS ha confermato la sua opinione ribassista nei confronti della sterlina che 'rimane intatta in quanto il rallentamento dell economia aggrava l'incertezza ...

Forex - l'euro torna sopra quota 1 - 18 dollari : l'euro si riporta sopra la soglia degli 1,18 dollari, per la prima volta in tre settimane. Sul sentiment degli investitori prevale l'ottimismo sul per il futuro del blocco alla luce dei solidi dati ...

Cambio Euro Sterlina sale ancora e mette al bivio chi fa trading sul Forex : Tale missiva farebbe perdere alla leader dei Conservatori l'appoggio del Parlamento con conseguente apertuta di una crisi politica che, come dimostrato dall'andamento della moneta di Sua Maestà sul ...