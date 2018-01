Foggia | dalla difesa all' attacco | tanti gli obiettivi

: @FoggiaCittaAper Prefetto di Foggia indegno ma se allora ti stuprano la moglie figlia e ti accoltellano cosa dici… - distretto74 : @FoggiaCittaAper Prefetto di Foggia indegno ma se allora ti stuprano la moglie figlia e ti accoltellano cosa dici… - IppoFoggia : A 15 minuti dalla partenza della corsa 7, i favoriti sono i cavalli 1, 2 e 3. Segui le #scommesse su - IppoFoggia : A 15 minuti dalla partenza della corsa 6, i favoriti sono i cavalli 9, 2 e 5. Segui le #scommesse su - MORGAN_NR1 : RT @AvvMdiBari: San Michele Arcangelo esce dalla Basilica Monte Sant'Angelo Foggia - IppoFoggia : A 15 minuti dalla partenza della corsa 5, i favoriti sono i cavalli 1, 2 e 3. Segui le #scommesse su -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Si conclude senza colpi ufficiali per ilCalcio anche la seconda giornata di questa sessione invernale del Calciomercato. Tuttavia continuano ad esserei nomi presenti sul taccuino del Direttore Sportivo Luca Nember. Portieri Difficilmente ci saranno movimenti per quanto riguarda i portieri: Enrico Guarna è ritenuto titolare, con Stefano Tarolli - che sarebbe richiesto dall'Udinese secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio - che è il suo vice. Potrebbe accadere qualcosa solamente se lo spagnolo classe '91 Alejandro Sànchez Benitez dovrà essere sacrificato per liberare un posto da over. Difensori I nomi più gettonati per il reparto arretrato sono quelli dei centrali Leonardo Blanchard, già cercato nella finestra estiva del calciomercato ed attualmente fuorilista nel Carpi, e Denis Tonucci, che è invece sceso in campo per nove volte con la maglia del Bari in questi ...