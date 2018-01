Calcio - Serie A 2017-2018 - 20ma giornata : big match tra Fiorentina e Inter - il Napoli ospita il Verona - Juventus in trasferta con il Cagliari : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che in questo fine settimana vedrà l’inizio del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà domani con due incontri, mentre le restanti partite si giocheranno all’Epifania. Ci sarà poi una pausa di due settimane, dove tutte le squadre potranno recuperare dopo la fitta Serie di match dell’ultimo mese. Andiamo quindi ad analizzare quello che ci offrirà la ventesima giornata della Seria A. Partiamo ...

Fiorentina Inter streaming live gratis diretta oggi su link - Rojadirecta - siti streaming venerdì 5 gennaio : Quale delle due squadre tra Fiorentina ed Inter, riceverà i regali dalla Befana e chi invece il carbone? La risposta potrete conoscerla al termine dei novanta minuti del posticipo di venerdì sera.

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Fiorentina-Inter streaming-diretta tv - dove vederla (Serie A) : Fiorentina-Inter, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, dove vederla IN STREAMING, dove vederla SU PC. Fiorentina-Inter CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Fiorentina-Inter (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (...

Probabili formazioni / Fiorentina Inter : diretta tv - orario - notizie live. Occhio ai bomber (Serie A) : Probabili formazioni Fiorentina Inter: diretta tv, orario, le notizie live (20a giornata Serie A). Il club nerazzurro prova a tornare al successo che manca da ben quattro turni(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Non abbiamo 40 milioni da spendere” : Fiorentina-Inter, Spalletti: “Non abbiamo 40 milioni da spendere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter, Spalletti – Si torna in campo domani sera in Serie con i primi anticipi della girone di ritorno. L’Inter scenderà dunque in campo a Firenze, in una partita che non si preannuncia semplice. Luciano Spalletti, allenatore ...

Serie A - Fiorentina-Inter : Spalletti da "2" a 2 - 60 : ROMA - In campionato ha mollato la presa ed è fuori dalla Coppa Italia: l'Inter prova a superare il momento no (due ko e un pareggio nelle ultime tre) nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A, ...

Serie A : Fiorentina-Inter senza favoriti : (ANSA) - ROMA, 4 GEN - E' testa a testa tra Fiorentina e Inter nelle quote Snai che vedono i nerazzurri favoriti d'un soffio nell'anticipo di domani sera al 'Franchi': 2,60 contro 2,75 dei padroni di ...

Fiorentina - Pioli : 'Contro l'Inter vogliamo una notta perfetta' : 'Contro un avversario di spessore e di prestigio come l'Inter ci serve la notte perfetta, per fare una prestazione di livello: in tutti noi c'è voglia di battere una grande, è quello che ancora ci ...

Serie A - 20esima giornata : dove vedere Fiorentina-Inter in Tv e in streaming : L’incontro che apre la prima giornata di ritorno è certamente uno dei più interessanti: all’Artemio Franchi si sfidano infatti Fiorentina e Inter. La sfida è in programma venerdì 5 gennaio con fischio d’inizio alle 20.45. All’andata disputata a San Siro erano stati i nerazzurri a prevalere con il sonante punteggio di 3-0. dove vedere Fiorentina-Inter […] L'articolo Serie A, 20esima giornata: dove vedere ...

Fiorentina - Pioli : "L'Inter non è in crisi e Icardi è un animale d'area" : Affronta il suo passato ed è pronto a fare uno scherzetto all'Inter. Stefano Pioli ha una Fiorentina molto diversa rispetto a quella che venne strapazzata a San Siro alla prima giornata di campionato, ...

PROBABILI FORMAZIONI / Fiorentina Inter : gli assenti al Franchi. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Inter: Diretta tv, orario, le notizie live (20a giornata Serie A). Il club nerazzurro prova a tornare al successo che manca da ben quattro turni(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:43:00 GMT)

Probabili formazioni/ Fiorentina Inter : diretta tv - orario - notizie live. Tanti doppi ex a San Siro (Serie A) : Probabili formazioni Fiorentina Inter: diretta tv, orario, le notizie live (20a giornata Serie A). Il club nerazzurro prova a tornare al successo che manca da ben quattro turni(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:49:00 GMT)

Probabili formazioni Fiorentina – Inter - 20° giornata Serie A 05/01/2018 : Fiorentina – Inter, anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A. E’ anche il big match di giornata, tra la formazione di Spalletti e quella di Pioli. Il mister dei viola riaffronta la sua ex-squadra dopo il pesante 3 a 0 subito all’andata. La Fiorentina è reduce dal pareggio ottenuto con il Milan, in una gara che avrebbe meritato anche di vincere. E’ in una buona posizione di classifica, con mire più che ...