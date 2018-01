Film al cinema | cosa vedere ed evitare nel weekend dell' Epifania

Il ragazzo invisibile 2 - Film al cinema : recensione e curiosità : Il ragazzo invisibile 2 è uno dei film in uscita al cinema giovedì 4 gennaio 2018. Diretto da Gabriele Salvatores è interpretato da Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Ivan Franek, Noa Zatta e con Valeria Golino. La trama racconta di un Michele che vive i problemi tipici dell’adolescenza ma con la consapevolezza di essere “uno speciale”. La sua vita verrà ben presto stravolta dall’arrivo della sua ...

Morto Stalin se ne fa un altro - Film al cinema 4 gennaio : recensione e curiosità : Morto Stalin se ne fa un altro è uno dei film al cinema in uscita giovedì 4 gennaio 2018. La pellicola tra il genere biografico e storico, è diretta da Armando Iannucci ed interpretata da Steve Buscemi e Michael Palin. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Morto Stalin se ne fa un altro, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: The Death of Stalin DATA ...

Corpo e anima Film al cinema dal 4 gennaio : recensione e curiosità : Corpo e anima è uno dei film al cinema in uscita il 4 gennaio 2018. Diretto da Ildikó Enyedi vede tra gli interpreti Géza Morcsányi e Alexandra Borbély. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. La trama racconta di Endre, direttore di un mattatoio industriale e Mária, nuova responsabile del controllo qualità. Tra loro nasce una originale storia d’amore fatta di incontri notturni in un sogno che ...

Cinema : i Film in programma nelle sale di Grosseto dal 4 al 5 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti (tessera Dlf): 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Rapporti orali e spinti : si vede tutto nel nuovo Film di Ozpetek al cinema : Ferzan Özpetek è nato nel 1959 a Istanbul, nel quartiere di Fenerbahçe, da una famiglia della borghesia locale. E' uno scrittore, regista e sceneggiatore turco naturalizzato italiano. Il suo ultimo film, Napoli Velata, narra le vicende di Adriana, medico legale, che si infatua di un giovane uomo con cui aveva passato una notte di passione, ma quando lui sarà ritrovato ucciso la dottoressa inizierà ad indagare sull'omicidio, ma soprattutto su di ...

Tutti i soldi del mondo - Film al cinema : recensione e curiosità da 4 gennaio 2018 : Tutti i soldi del mondo è uno dei film in uscita al cinema giovedì 4 gennaio 2018. La pellicola di genere drammatico-thriller, è diretta da Ridley Scott ed interpretata da Mark Wahlberg, Christopher Plummer e Michelle Williams. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Tutti i soldi del mondo, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: All the Money in the World DATA ...

Vi presento Christopher Robin - Film al cinema dal 3 gennaio : Vi presento Christopher Robin è uno dei film al cinema in uscita il 3 gennaio 2018. La pellicola è di genere biografico-family del 2017, diretta da Simon Curtis, con Domhnall Gleeson e Margot Robbie. La trama segue le vicende che hanno dato vita alla nascita del libro che racconta le storie fantastiche di Winnie The Pooh. Di seguito ecco scheda, trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL ...

Cinema - 2018 - l'anno dei Film 'Made in Italy' : Daniele Vicari porta sul grande schermo un altro grande fatto di cronaca recente. 'Sulla mia pelle' è la storia del geometra Stefano Cucchi , morto il 22 ottobre del 2009 nel carcere di Regina Coeli. ...

Cinema - i Film che vedremo nel 2018. Con il ritorno di Sorrentino e Spielberg : Sorrentino, Garrone, Muccino. Ma anche Clint Eastwood, un doppio Spielberg, il Jurassic World di Bayona, Tomb Raider versione Alicia Vikander, l’ultimo film con Daniel Day Lewis, Lady Gaga nel remake di È nata una stella, e Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong. Questi sono solo alcuni degli highlights di ciò che vedremo nelle sale italiane nel 2018. Nel momento in cui scriviamo, però, registriamo soltanto la massiccia, precisa e ...

Film in uscita al cinema nel mese di gennaio 2018 : data - trama - cast : Scopriamo il calendario dei Film in uscita al cinema nel mese di gennaio 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film in uscita al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nei cinema. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle ...

Jumanji Benvenuti nella Giungla - Film al cinema : recensione e curiosità : Jumanji Benvenuti nella Giungla è il film al cinema in uscita lunedì 1 gennaio 2018. La commedia d’avventura è diretta da Jake Kasdan con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Jumanji Benvenuti nella Giungla, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Jumanji: ...

THE GREATEST SHOWMAN/ Il Film musical capace di fare cinema politico : Il film di Michael Gracey racconta la storia di Barnum e della nascita del suo circo. Ma il musical parla anche di altro, spiega EMANUELE RAUCO nella sua recensione(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 06:11:00 GMT)Come un gatto in tangenziale/ La commedia sitcom che si auto-danneggia, di E. RaucoIL PETROLIERE/ Il film che va al cuore degli Usa (dando uno schiaffo al moralismo calvinista), di L. Locatelli

Coco : al cinema il nuovo Film d’animazione targato Disney Pixar del regista regista Lee Unkrich : Come ogni natale anche quest’anno approda al cinema “Coco” il nuovo film d’animazione realizzato da Disney Pixar. “Coco parla di un bambino di 12 anni con dei grandi sogni”, afferma il regista Lee Unkrich. “Racconta di una famiglia di grandi lavoratori, dotata di grandi tradizioni e piena d’amore. Ma la cosa migliore di Coco è che questo ragazzino potrebbe essere mio figlio. Questa famiglia potrebbe vivere accanto a noi. ...

Weekend al cinema (30-31 Dicembre) : quale Film scegliere? - : Da questo momento entra per caso nel Mondo dei Morti, dove incontra le anime dei suoi antenati e quella del suo idolo musicale. quale film sceglierete per il vostro Weekend al cinema?