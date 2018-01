Figc | Tavecchio | forse candidato Lega A

Elezioni Figc : due candidati al dopo Tavecchio : E poi un campione del mondo ' 82 e uno del 2006: Paolo Rossi e Perrotta in pole. In ballo anche la vicepresidenza federale (vicaria o non), le presidenze del settore tecnico e del settore giovanile e ...

Figc - Tavecchio : 'Mi sono dimesso per il Mondiale mancato' : ROMA - ' Io nella vita ho sempre preferito fare invidia che compassione. Mi sono dimesso dalla Figc per un motivo semplice: perché la mancata qualificazione al Mondiale, da primo tifoso, l'ho vista ...

Figc - Tavecchio : "Troppo grave l'uscita dal Mondiale per non dimettermi" : Attraverso questo ennesimo investimento, Coverciano si conferma un Centro Tecnico all'avanguardia che tutto il mondo ci invidia". Gasport

Figc - Tavecchio : 'Via per il Mondiale - per il resto avrei resistito' : 'Io nella vita ho sempre preferito fare invidia che compassione. Mi sono dimesso dalla Figc per un motivo semplice: perché la mancata qualificazione al Mondiale, da primo tifoso, l'ho vista come un ...

Consiglio Federale Figc : Si è dimesso il Presidente Carlo Tavecchio : Consiglio Federale FIGC: Si è dimesso il Presidente Carlo Tavecchio . La riunione tenutasi a Roma in Via Allegri ha sancito le

Tavecchio resta commissario Lega - si lavora per il numero 1 della Figc : Scongiurati venti di burrasca, il mondo del calcio si immagina però già proiettato alle elezioni di Fiumicino del 29 gennaio. Con i presidenti di Serie A che, a meno di clamorosi colpi di scena ...

Il Consiglio della Figc approva la proroga del commissario della Lega A : Tavecchio in carica fino al 29 gennaio 2018 : Il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato quest’oggi la proroga del commissariamento della Lega di Serie A, con Carlo Tavecchio, presidente dimissionario della Federazione, in plancia di comando. Questa proroga durerà fino al 29 gennaio 2018, data nella quale si riunirà l’Assemblea elettiva per la nomina dei nuovi vertici federali. Una decisione che fa sorridere di presidenti dei club di Serie A ...

Lega Calcio - Tavecchio resterà reggente. Il commissariamento della Figc voluto da Malagò sfuma ancora : Niente presidente della Lega. Ma niente commissariamento del Calcio italiano: Giovanni Malagò aveva annunciato in pompa magna che in caso di mancata elezione dei vertici della Lega entro l’11 dicembre, il Coni sarebbe intervenuto. Invece per la seconda volta consecutiva dovrà constatare che i presupposti Legali per commissariare la Figc proprio non ci sono. Sabato il consiglio federale voterà la proroga del mandato di Carlo Tavecchio, e lui non ...

Tommasi : 'Io presidente della Figc? Ne ho parlato con l'Assocalciatori. Ecco dove ha sbagliato Tavecchio...' : Servono regole certe e chiare anche per chi vuole affacciarsi nel nostro mondo. In troppi, adesso, si infiltrano approfittando delle zone d'ombra'.

Figc - Tavecchio fissa la data delle elezioni ma l’iter è ancora lungo : Carlo Tavecchio passa all’attacco, fissa al 29 gennaio l’appuntamento per le elezioni della Federcalcio e prova ad allontanare lo spettro del commissariamento. Nel giorno del sorteggio dei Mondiali di Russia 2018, appuntamento amaro dopo la mancata qualificazione dell’Italia che ha scatenato il terremoto in via Allegri, la partita a scacchi tra Figc e Coni si arricchisce della nuova mossa del presidente dimissionario. Un passo ...

Calcio - parla Fabio Cannavaro : “Si è dimesso Tavecchio ma poi è calato il silenzio. Mettiamo Buffon come presidente della Figc” : La bufera che ha investito il Calcio italiano nelle ultime due settimane, sin dall’eliminazione della Nazionale dai Mondiali di Russia 2018, pare essersi placata. A pagare le conseguenze del fallimento azzurro sono stati il CT Giampiero Ventura ed il presidente federale Carlo Tavecchio. Poi, però, nulla è cambiato. La pensa così Fabio Cannavaro, che ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera di cui riportiamo un estratto. ...

Figc - Sibilia : "Io presidente dopo Tavecchio? Discuterò con tutti" : Io Discuterò con tutti coloro che rappresentano il nostro mondo a partire dalle componenti tecniche ma anche con la Lega di A (quando ci sarà il presidente), la Lega di B, la Lega Pro e gli arbitri ...

Carlo Tavecchio accusato di molestie da una dirigente federale. L’ex presidente Figc : “Agiremo in sede legale” : Anche Carlo Tavecchio denunciato di molestie. Dopo aver annunciato le sue dimissioni da presidente della Figc, l’ex presidente è stato accusato di molestie sessuali da una dirigente federale. “Ero entrata nel suo ufficio nella sede della Figc a Roma per parlare di calcio. Non ho fatto nemmeno in tempo a dire “presidente, come sta?” che lui, guardandomi dritta negli occhi, mi ha risposto: “Ti trovo in forma, si vede che scopi tanto. ...

Figc - il legale della donna : 'La denuncia a Tavecchio per molestie entro 10 giorni' : 'La prossima settimana formalizzeremo la denuncia': lo dice all'Ansa l'avvocato Michele Cianci, il legale della dirigente sportiva che accusa l'ex presidente della federcalcio di averla molestata. '...