Figaro o Figaro Qual è il tuo barbiere preferito? | gran finale per la XXX

[PS4]Rilasciato PS4Exploit 4.05 per Windows by FigaroCool : Se la nostra guida scritta dal nostro fan Dladeli sembra un pò difficile,lo sviluppatore FigaroCool ha rilasciato un’ottima applicazione che semplifica il caricamento dei vari loader e del kernel exploit chiamato PS4Exploit.Il tool oltre ad essere compatibile con Windows permette con semplici passaggi di creare un mini server locale e caricare nella listbox tutti i vostri file in formato bin per essere “iniettati” ...