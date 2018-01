Fenomenale prezzo Samsung Galaxy S8 | 10 euro mese con Wind | condizioni per tutti

: Fenomenale prezzo #SamsungGalaxyS8: 10 euro/mese con #Wind, condizioni per tutti - OptiMagazine : Fenomenale prezzo #SamsungGalaxyS8: 10 euro/mese con #Wind, condizioni per tutti - MilanCapiscer : @929SEBA Acquisto fenomenale, anzi a prezzo di saldo! - IndroPajaro : @McVirga86 Vero che ormai i prezzi del mercato sono questi, ma possibile che il Liverpool non abbia trovato un gioc… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Comprare ilS8 a rate conconviene, a patto che siate disposti a restare fedeli all'operatore arancione per il tempo richiesto. La promozione che stiamo per descrivervi si rivolge a nuovi e già clienti (in abbonamento, ricaricabili o con P.IVA), intenzionati a mettere le mani sul top di gamma del brand asiatico.Fino al prossimo 21 gennaio 2018, difatti, sarà possibile acquistare il dispositivo a 10, ed in 30 comode rate, a fronte di una spesa iniziale di 99.90(pagandolo per intero alcomplessivo di 399.90).I problemi sorgerebbero laddove decideste di recedere anzitempo dal contratto, costretti come sareste al pagamento delle rate residue ed una finale di 280 e 192.02, rispettivamente la prima per gli abbonati ed i ricaricabili, e la seconda per i clienti con P.IVA.Se interessati comunque all'offerta, di per sé molto ...