F1 - Pazza idea Mercedes | Toto Wolff vuole ' copiare' la Ferrari | ' ecco cosa stiamo

Calciomercato Milan - Pazza idea : si punta uno scambio con il Genoa : Calciomercato Milan – La stagione del Milan fino al momento è stata più che deludente, in particolar modo l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso non ha portato gli effetti sperati nonostante la qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, nelle ultime ore interessante soluzione. Secondo quanto riporta il ...

Pazza idea : la Tesla Roadster spedita su Marte : Non era un bluff, né uno scherzo di fine anno e neppure il modo ideato da Musk per distogliere l'attenzione dai rallentamenti della produzione della Model3. L'imprenditore più visionario (e criticato) ...

Inter - Pazza idea Pastore : "Mi piacerebbe tornare in Italia" : Milano, 25 dicembre 2017 – Javier Pastore non è più così un sogno irrealizzabile per l'Inter. Lo stesso giocatore argentino, in una Intervista a Mundo D, ha ammesso come il club nerazzurro abbia ...

Ferrero e De Laurentiis - e quella Pazza idea del calcio... 'al cinema' : 'Grazie alla tecnologia potremmo avere degli splendidi stadi virtuali che divengano teatro di autentiche feste dello sport. Prezzi scontati, ambienti molto confortevoli, maxi schermi davanti ai quali ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mikaela Shiffrin vince anche nella velocità. Pazza idea in vista di Pyeongchang 2018? : Mikaela Shiffrin non conosce la parola sconfitta. L’americana è la dominatrice della porzione di stagione della Coppa del Mondo 2017-2018 fin qui disputata. Dov’è la novità? La campionessa del Colorado ha vinto una gara di discesa libera. Ebbene sì, la marziana è atterrata anche nella velocità. Il weekend di Lake Louise, dedicato alle prove veloci, ha visto addirittura consolidata la leadership in classifica della Shiffrin. La ...

Giro d'Italia 2018 - ospiti - anticipazioni e novità : ecco la Pazza idea di Froome Video : Il Giro d'Italia 2018 prendera' corpo nella giornata di domani, mercoledì 29 novembre, quando si terra' la presentazione ufficiale a Milano. In tale occasione verra' svelato l'intero percorso della manifestazione che prendera' avvio il prossimo 4 maggio. Come è noto, la prima novita' riguarda la partenza. Infatti, la corsa rosa partira' fuori dal continente europeo e in particolar modo in Israele, con ben tre tappe. La carovana in rosa ...

Pazza idea Napoli : tentativo “in saldo” per Berardi e nuova idea in difesa : Il Napoli è alla ricerca di innesti che possano dare maggiori alternative offensive a mister Sarri. A gennaio è quasi certo l’addio di Giaccherini, calciatore che non sembra godere della fiducia del tecnico. Al suo posto arriverà di certo qualche acquisto che possa permettere di rifiatare a Callejon, Mertens ed Insigne. Le ultime novità dal fronte mercato portano in casa Sassuolo, più precisamente in casa Berardi. Il giovane attaccante ...

Metanizzare la Sardegna? La Pazza idea uscita dalla Cop23 : In un appello di alcuni tra i più sensibili esperti di energia (Ferrante, Re Rebaudengo, Silvestrini, Angelantoni, Zorzoli, Midulla, Onufrio, Zanchini) si ribadisce che progettare la metanizzazione della Sardegna, come afferma in un apposito capitolo (SEN 2017 – pagg. 224-231) il documento presentato da Calenda e dal governo italiano alla Cop 23 di Bonn appena conclusa, comporterebbe investimenti poi inutilizzabili e, soprattutto, ...

Giro d'Italia 2018 - ospiti - anticipazioni e novità : ecco la Pazza idea di Froome : Il Giro d'Italia 2018 prenderà corpo nella giornata di domani, mercoledì 29 novembre, quando si terrà la presentazione ufficiale a Milano. In tale occasione verrà svelato l'intero percorso della manifestazione che prenderà avvio il prossimo 4 maggio. Come è noto, la prima novità riguarda la partenza. Infatti, la corsa rosa partirà fuori dal continente europeo e in particolar modo in Israele, con ben tre tappe. La carovana in rosa poi si sposterà ...

Pazza idea Tavecchio : ha in mente una proposta per Buffon… : Dopo l’estromissione dell’Italia dal Mondiale russo, si fa un gran parlare del futuro dei cosiddetti senatori. Tra questi c’è il portiere della Juventus Gigi Buffon, sul quale stanno circolando varie voci, dalle più improbabili a quelle di certo molto più realistiche. Si è parlato ad esempio di un futuro da Ct, ma il suo agente Silvano Martina ha chiuso a tale ipotesi almeno per il momento: “Non ci pensa neanche a fare il ...

Foggia - Pazza idea per gennaio : asse con la Juventus! : “Speravo in un maggiore minutaggio, ma capisco anche Gasperini, che è un bravo allenatore. Riccardo fin qui ha giocato soltanto spezzoni di gara, però tutti positivi: penso al rigore che si è procurato contro il Chievo, al gol che gli hanno annullato con il Crotone e pure con la Fiorentina è entrato bene. Aspettiamo la prima da titolare e penso se lo auguri anche la Juventus, che tiene molto al ragazzo”. Queste le parole rilasciate a Tuttosport ...

Calciomercato Juventus : Romagnoli - Pazza idea o sogno possibile? : L’obiettivo della Juventus, da tempo, è quello di ringiovanire la difesa. Per farlo sono necessari tanti soldi, tante idee e l’occasione di Calciomercato giusta. Una di queste potrebbe essere, a sorpresa, un vecchio pallino di Marotta e Paratici: Alessio Romagnoli del Milan. Il difensore centrale, infatti, per quanto al momento risulti essere uno dei capisaldi della formazione allenata da Montella (che ora sembra essere più ...

Napoli - caccia al vice Mertens. Pazza idea Quagliarella : Napoli, 8 novembre 2017 - Prima l'amore, poi l'odio e adesso il rispetto: in breve la parabola di Quagliarella all'ombra del Vesuvio è andata così. Parabola che adesso potrebbe vivere un nuovo ...

Fiorentina - l’ultima “Pazza idea” di Pioli : La Fiorentina si appresta a recuperare una pedina definita molto importante a più riprese dal tecnico Pioli. Si tratta di Riccardo Saponara, il quale ha superato la metatarsalgia che lo ha perseguitato in queste settimane di stop. Adesso però lo scenario in casa viola è molto diverso da quello ‘lasciato’ da Saponara prima dell’infortunio. Il 4-2-3-1 ideale per il suo utilizzo da trequartista non c’è più ed ha lasciato ...