Esclusiva! Come scaricare e installare Shazam su Windows 10 Mobile

: #ACMilan Jankto-Milan: accordo e visite mediche? Ecco come stanno le cose – ESCLUSIVA - gazzettaGranata : #ACMilan Jankto-Milan: accordo e visite mediche? Ecco come stanno le cose – ESCLUSIVA - Lotus_1979 : @vditrapani @RaiSport @paolaferrari_og @mlollobrigida @CucchiRiccardo @CesareDiGesaro @dariodigennaro @realvarriale… - CalcioNews24 : Jankto-#Milan: accordo e visite mediche? Ecco come stanno le cose – ESCLUSIVA - loop_us : proporre la propria opinione come esclusiva o peggio preminente è il metodo più efficace di provocare ogni forma di dissenso -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Microsoft ha dismesso il riconoscimento musicale di Cortana e l’app ufficiale di, società acquistata tra l’altro di recente da Apple, non è più scaricabile dal Microsoft Store. Ma non temete cari utenti10, forse non è ancora tutto perduto. Siamo riusciti infatti a scovare il file appx di(l’equivalente dell’apk di Android) e potete utilizzarlo percomodamente l’applicazione. Infatti, nonostante questa non sia più disponibile sullo store, è ancora funzionante a tutti gli effetti e, almeno per adesso, potete utilizzarla per riconoscere i vostri brani preferiti in quanto i server risultano ancora pienamente attivi. Guida Recatevi nelle impostazioni di sistema>Aggiornamento e sicurezza>Per gli sviluppatori. Attivate la modalità sviluppatore. Scaricate e installate il file appx cliccando sul seguente link. Se ...