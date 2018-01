: Epifania, la calza sarà più pesante - NotizieIN : Epifania, la calza sarà più pesante - ugo10b : RT @berteugo: A noi l'epifania di #sabatosera #CALZA a pennello... Sabato sera ti aspettiamo... con le scarpe rotte drinkeremo e balleremo… - berteugo : A noi l'epifania di #sabatosera #CALZA a pennello... Sabato sera ti aspettiamo... con le scarpe rotte drinkeremo e… - oznuca : In America non si festeggia l'Epifania e solo ora sto realizzando che per la prima volta non mi sveglieró con la ca… - agopressit : #Epifania 2018: quest’anno calza più pesante, spesa media 68 euro a persona (+15%) -

Quest'anno lapiù, con una spesa media di 68 euro a persona (+15%). Befana ok anche per il turismo: 2,4 milioni di italiani in viaggio, quasi 500mila in più del 2017. E' quanto rileva l'indagine Confesercenti SWG, che ha analizzato la tradizione seguita da 28 milioni di italiani, soprattutto al centro e al sud. A Bari parteciperà il 72%, a Milano solo il 44%. Nellameno giochi e più doni utili, si approfitta anche dei saldi.(Di giovedì 4 gennaio 2018)