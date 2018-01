Epifania con clima mite | ma peggioramento da Nord ovest interessato da pioggia e neve

A Pinarella di Cervia si festeggia l'Epifania con un tuffo di gruppo in mare : Tradizionali canti e filastrocche vedono le loro origini in tempi lontani, in una tradizione che nasce nel mondo pagano e rispecchia riti propiziatori per la continuazione del naturale ciclo vitale ...

Concerto dell'Epifania dell'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli venerdì 5 a San Lorenzo Maggiore. : ... che punta a valorizzare la storia, la letteratura, il patrimonio artistico, le tradizioni, la musica, il teatro e il cinema partenopeo, promuovendo e organizzando eventi, spettacoli e iniziative che ...

Epifania : le controverse origini storiche della Befana : Chiamata Barbasa a Modena, la Vecchia a Pavia, la Redodesa o Marantega a Venezia, Berola a Treviso, la Befana, caratteristica del Bel Paese, meno conosciuta nel mondo, secondo la tradizione è una vecchietta che vola su una scopa logora per far visita ai bambini, nella notte tra i 5 e il 6 gennaio, riempendo le calze lasciate appese al camino o vicino alla finestra. La leggenda vuole che i bambini che durante l’anno si sono comportati bene, ...

Epifania in musica con il tradizionale concerto offerto dalla Filarmonica di Pretola alla città di Perugia con un ricchissimo programma ... : Einz) Aquila d'oro " marcia sinfonica (Mariano Bartolucci) Karakorum (Filippo Ledda) Il Mondo (J. Fontana, L. Greco e C. Pes, arr. Angelo Breccolenti) Buonasera Signorina (C. Sigman e P. De Rose, arr.

A Riccione è festa per l'Epifania con le befane 'speciali' - animazione all'Ice Carpet : L'appuntamento è in programma per sabato pomeriggio a partire dalle 15.00 e la consegna della calza sarà accompagnata da tre spettacoli: Zibaldone musicale per marionette volenterose, del Grande ...

Sì con riserva alla quarta gamba Fuori chi ha votato i governi Pd Centrodestra - vertice dopo l'Epifania : Elezioni 4 marzo 2017. La quarta gamba del Centrodestra ammessa con riserva nella coalizione, stando almeno alla richiesta congiunta della Lega e di Fratelli d'Italia. In attesa del vertice a tre tra Berlusconi, Salvini, Meloni - che, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Concerto Epifania a Comiso e Modica : L'associazione musicale iblea Enarmonia porterà il suo Concerto dell'Epifania a Comiso e Modica il 5 e 6 gennaio prossimi.

Confesercenti : saldi tra martedì e lEpifania in 280mila negozi : Al via i saldi 2018. Tra martedì e sabato prenderanno il via in tutta Italia quelli invernali, primo grande appuntamento commerciale dell'anno. La prima regione a partire sarà la Basilicata, martedì 2 ...

Epifania a Milano con il tradizionale Corteo dei Re Magi : Sono diverse le iniziative per l’Epifania a Milano. La più nota è il tradizionale Corteo dei Re Magi formato dalla Banda Civica, dai Martinitt, dalle majorettes, da gruppi in costume e naturalmente dai Magi. Partenza alle 11.45 dal Duomo diretti alla Basilica…Continua a leggere →

Epifania - Co.Ve.PA. : 'la festeggeremo insieme a Castelgomberto con l'obiettivo di difendere la nostra terra e la nostra acqua' : Pedemontana Veneta e l'inquinamento da PFAS rappresentano una visione globale del mondo che simboleggia la vicenda del nostro pianeta. E' giusto perciò che uomini e donne coinvolte in queste vicende ...

In San Micheletto il concerto dell'Epifania di Auser Lucca insieme : Sabato prossimo (6 gennaio) alle 21,15 nella sala dell'Affresco del complesso di San Micheletto si terrà il concerto dell'Epifania organizzato da Auser Lucca insieme con la direzione artistica del ...

Foligno - Epifania nel segno della beneficenza con le stelle della tv : È una serata che è frutto di tanto affetto, quello dei tanti amici del mondo dello spettacolo e della televisione che hanno acconsentito alla mia richiesta e giungeranno a Foligno esibendosi ...

Presentato "aspettando l'Epifania" : il 6 gennaio a Foligno evento con Federico Angelucci e tanti altri artisti per sostenere l'attività dell'... : I biglietti per "Aspettando l'Epifania" si possono acquistare al costo di 15 euro presso le rivendite autorizzate a Foligno: Palazzetto dello Sport Paternesi, Via Monte Cucco; Apt - Ufficio ...

Deejay on ice a Riccione con Annalisa - Benji e Fede e molti altri da Capodanno all’Epifania : tutti gli ospiti : Deejay on ice a Riccione per festeggiare con Annalisa, Benji e Fede e molti altri artisti l'arrivo del nuovo anno e le vacanze di Natale. Il programma di Deejay on ice a Riccione è ricco e vasto, comprende gli YouTuber più famosi e i cantanti più apprezzati del momento. Gli eventi hanno avuto inizio già nella prima metà del mese di dicembre con Linus e i Mates, WAD, Fabio B, lowlow, Leonardo Decarli e Gordon. Proseguiranno la notte di ...