Emma | il nuovo album Essere qui esce il 26 gennaio

Anteprima de L’isola di Emma Marrone - un video trailer anticipa il nuovo singolo in uscita il 5 gennaio : L'isola di Emma Marrone è il primo singolo tratto dall'album Essere qui, il nuovo disco di inediti della cantante salentina in uscita il 26 gennaio su etichetta Universal: un brano che segnerà l'apertura di un nuovo capitolo discografico dopo Adesso e che avrà il compito di fare da traino al quinto album in studio in meno di dieci anni. Una piccola Anteprima del video ufficiale de L'isola di Emma Marrone è stata condivisa dalla cantante sui ...

Emma MARRONE/ L’isola - il nuovo singolo esce venerdì 5 gennaio 2018 : l’attesa dei fan : venerdì 5 gennaio 2018 arriva in radio "L'isola", il nuovo singolo di EMMA MARRONE che anticipa "Essere qui", il sesto disco della cantante che uscirà il 26 gennaio.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Emma saluta il nuovo anno annunciando il nuovo album “Essere qui” : Capodanno con sorpresa quello di Emma Marrone. La cantante salentina ha annunciato sui social il titolo del nuovo album “Essere qui” svelando anche la sua copertina dal sapore contemporaneo ed inedito. “Essere qui” esce a due anni dall’ultimo album di inediti “Adesso”. Ecco ciò che ha scritto Emma su Facebook: Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di ...

Emma - annuncia il nuovo album 'Essere Qui' : L'album sarà anticipato dal nuovo singolo "L'ISOLA": in radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio.

Emma Marrone : 'Essere qui' è il nuovo album - anticipato dal singolo 'L'isola' : ... 2018 at 4:15am PST Già tra tre giorni, arriverà il primo singolo estratto da "Essere Qui": "L'Isola" sarà in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio. ...

Emma lancia a sorpresa il nuovo disco "Essere qui" : data uscita e anticipazioni : Capodanno con sorpresa per i fan di Emma Marrone. Lunedì 1 gennaio la cantante salentina ha annunciato sui social il suo ritorno discografico, a distanza di due anni, con...

Essere qui - il nuovo anno regala ai fan il sesto album di Emma Marrone : Indietro 2 gennaio 2018 ROMA – “Aspetto il 2018 a braccia aperte senza paura”. Così Emma Marrone ha salutato l’anno che è appena passato, emozionata per un futuro più che prossimo. Arriverà il 26 gennaio, infatti, il suo nuovo album: il sesto. Si chiama Essere qui ed è anticipato dal singolo L’isola, in rotazione radiofonica, […] L'articolo Essere qui, il nuovo anno regala ai fan il sesto album di Emma Marrone sembra Essere il primo su ...

Emma Marrone annuncia a sorpresa il nuovo album 'Essere qui' : In ogni canzone ho messo una parte di me…spero la migliore! Consigliato Biagio Antonacci, 'È in mezzo al mondo' il nuovo singolo anni '80 ","nextFontIcon":" "}' data-theiaPostSlider-onChangeSlide='""'...

Emma MARRONE - 'ESSERE QUI' / Il 26 gennaio esce il nuovo album : la chiusura l'11 dicembre scorso : EMMA MARRONE, 'ESSERE QUI': l'artista rende nota la data di uscita del suo nuovo l'album il prossimo 26 gennaio 2018 e la copertina. Intanto viene anticipato dal singolo L'isola.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 22:03:00 GMT)

Emma Marrone - 'Essere qui' / Il 26 gennaio esce il nuovo album : il saluto al 2017 : Emma Marrone, 'Essere qui': l'artista rende nota la data di uscita del suo nuovo l'album il prossimo 26 gennaio 2018 e la copertina. Intanto viene anticipato dal singolo L'isola.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 21:01:00 GMT)

Emma a gennaio 'ESSERE QUI' il suo nuovo album - : Ma le sorprese non finiscono qui, "ESSERE QUI" sarà anticipato dal nuovo attesissimo primo singolo "L'ISOLA": in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio. (...

Emma Marrone : il nuovo album Essere qui è pronto : Emma Marrone svela il titolo del suo nuovo album e del nuovo singolo Il 26 gennaio 2018 uscirà il nuovo album di Emma Marrone, ‘Essere qui’. Ad annunciare la novità è stata proprio lei sul suo profilo Instagram. La cantante ha fatto sapere di essersi presa il tempo di fare, di cantare e di capire. […] L'articolo Emma Marrone: il nuovo album Essere qui è pronto proviene da Gossip e Tv.

Emma : il nuovo album "Essere qui" esce il 26 gennaio : L'album sarà anticipato dal nuovo attesissimo primo singolo "L'isola" : in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio . Leggi qui il GdB in edicola oggi ...

Emma Marrone : dal 5 gennaio L'isola - il nuovo singolo che anticipa l'album Essere qui : Ma le sorprese non finiscono: Essere qui sarà anticipato dal nuovo singolo L'isola , in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio. Il nuovo singolo è già in ...