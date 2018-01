Emma Bonino | il retroscena sui candidati | Matteo Renzi non le parla | ma il Pd le promette

Emma Bonino va avanti nonostante Fassino - Renzi spera di ricucire. Grana Margherita per Lorenzin : Emma Bonino parla, ma solo per chiedere che "l'Europa faccia sentire la sua voce in Iran". Nessun accenno, invece, dopo l'ultimatum di martedì al Pd, all'ipotesi di corsa solitaria di "+Europa", la lista nata con la vocazione di allearsi ai dem che ora - a causa di un problema con le norme sulla raccolta delle firme prevista dal Rosatellum - minaccia l'addio.Giovedì alle 15 alla stampa estera la stessa Bonino - con Benedetto Della ...

Piero Fassino tende la mano a Emma Bonino : "Pronti ad aiutare i radicali nella raccolta delle firme" : Il Pd si impegnerà al massimo nello sforzo di raccogliere le firme necessarie ma i radicali devono decidere se vogliono o no essere alleati. A dirlo, in un'intervista a La Stampa, è il "negoziatore" del Pd Piero Fassino. È l'ultimo tentativo prima che i radicali decidano di correre da soli alle prossime elezioni. Con il Viminale che si è tirato fuori dalla querelle.Abbiamo detto più volte alla Bonino che ci ...

Emma Bonino non molla : Gli uni giurano di voler stare con gli altri. Ma gli scambi di accuse sono da coppia litigiosa, più da matrimonio d'interesse che d'amore. Sembra bloccarsi la strada dell'alleanza in vista del 4 marzo tra il Pd e "+Europa", la formazione guidata da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, che ha puntato il dito contro l'interpretazione "logicamente surreale e giuridicamente incostituzionale" del Viminale di una norma del ...

Perché la nuova lista di Emma Bonino sta litigando con il PD : È una questione intricata che riguarda le firme che "+Europa" dovrà raccogliere secondo il Rosatellum bis The post Perché la nuova lista di Emma Bonino sta litigando con il PD appeared first on Il Post.

Gelo con il Pd - la lista +Europa di Emma Bonino correrà da sola alle elezioni. Della Vedova : "Muro di gomma di Minniti" : Salta l'intesa tra il Pd e la lista +Europa di Emma Bonino in vista del voto. L'annuncio ufficiale in una nota congiunta Della stessa leader radicale, insieme a Riccardo Magi e Benedetto Della Vevdova, i promotori Della lista. Troppe firme da raccogliere in poco tempo è la motivazione che ha portato all'impossibilità di correre insieme alle elezioni. "È un'interpretazione logicamente surreale e giuridicamente ...

Parte corsa al voto : grandi manovre per Emma Bonino e 'Più Europa' : A tutto gas si muovono i M5s, movimento che si presenterà da solo e, secondo tutti i sondaggi, può diventare tra 61 giorni la prima forza politica italiana. Risolto il problema della leadership, ...

