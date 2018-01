Ellie Goulding | la cantante conferma l’uscita del nuovo album nel 2018

: RT @mtvitalia: L'ultimo disco di Ellie Goulding era uscito nel 2015 #EG4 >> - plftl_20 : RT @mtvitalia: L'ultimo disco di Ellie Goulding era uscito nel 2015 #EG4 >> - mtvitalia : L'ultimo disco di Ellie Goulding era uscito nel 2015 #EG4 >> - capitaldirecte : Està sonant "First Time ft. Ellie Goulding" · Kygo . Escolta-ho a - rdufayel : Ellie Goulding torna che questo 2018 ha bisogno di te. - Manuel_Aski : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Tieniti pronto perché quest’anno arriverà nuova musica di! Lahato l’arrivo dele quartocon un divertente post su Instagram: “Io in studio dopo due vodka #EG4 #ComingForYou” ha scritto, con un video in cui un uomo si scatena con un pianoforte assurdo. Me in the studio after two vodkas #EG4 #ComingForYouA post shared by(@) on Jan 3,at 3:33pm PST L’ultimo disco di, “Delirium“, era uscito nel 2015. Prima ancora aveva pubblicato “Halcyon” e “Light”. Nel 2017, ha collaborato con Kygo per il singolo “First Time”. arc id=”9fa4f2da-4132-11e7-9a25-a4badb20dab5″ Adesso non vediamo l’ora di scoprire cos’ha in serbo per il! ph: getty images: la ...