Elisabetta Canalis Dalle molestie di Weinstein alla morte di Franchino Tuzio e del

Elisabetta Canalis/ Dalle molestie di Weinstein a Bobo Vieri e George Clooney : la velina si racconta : Un lungo racconto da parte di Elisabetta Canalis che parla della morte del padre e del manager Franchino Tuzio ma anche delle molestie di Weinstein e del suo futuro. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:56:00 GMT)

Elisabetta Canalis : "Weinstein mi ha fatto delle avances - ma non ha insistito. Mai subito molestie per lavorare" : "Io di molestie per lavorare non ne ho mai subite. E se avances sono state, erano sempre garbate, finite là dove sono iniziate. Nessuno mi è mai saltato addosso. Se ho conosciuto Weinstein a Los Angeles? Sì certo e ha fatto avances anche a me. Ma quando ha capito che non ci stavo, non ha insistito".Anche Elisabetta Canalis, intervistata dal settimanale Grazia, è intervenuta sullo scandalo molestie, che recentemente ha ...

Elisabetta Canalis in bikini alle Bahamas : Vacanze in famiglia con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva alle Bahamas per Elisabetta Canalis, al settimanale “Grazia” confessa: “La prima vita l’ho vissuta in Sardegna, la seconda a Milano e la terza a Los Angeles… Sono volata a Los Angeles quando qui non avevo qualcosa di interessante da fare. E mentre stavo per tornare in Italia ho conosciuto Brian e mi sono fermata. Non escludo di rientrare un giorno”. Ma in America le ...

Elisabetta Canalis : décolleté super per gli impegni di lavoro : ... completa di décolleté super, gambe toniche e magnifiche e addome ultra piatto ? Beh, il segreto sta tutto nella sua Los Angeles, o meglio nella palestra sul tetto del mondo che gestisce insieme a un'...

Costantino Della Gheradesca “pomicia” con Valeria Marini - Paola Ferrari - Elisabetta Canalis ed Eleonora Giorgi : Costantino bacia tutte, sulla bocca e con la lingua. Eccolo, il prode nobile Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci alle prese finalmente con il matrimonio e il “limone” etero. Dall’8 gennaio 2018 su Rai2 in prima serata, l’oramai più celebre “conte” Della tv italiana sarà protagonista di “Le spose di Costantino”. Quattro puntate in prima serata per una sorta di reality esotico in cui Costantino affronterà quattro differenti viaggi di ...

Elisabetta Canalis e la strong zumba : ecco l'allenamento : Dopo averla vista sul tetto del mondo ad allenarsi con innumerevoli attrezzi, ecco un nuovo allenamento per <strong>Elisabettastrong> <strong>Canalisstrong> : si tratta della strong zumba e pare che la 39enne si stia divertendo davvero tanto con questo training. ...

