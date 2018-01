Elezioni | i primi nomi vip | Paragone | De Falco | Sallusti | Annibali e Galliani

Secondo i primi exit poll - il candidato del centrodestra Nello Musumeci è in vantaggio alle Elezioni regionali siciliane : È dato avanti di qualche punto a Giancarlo Cancelleri del M5S, mentre Fabrizio Micari del PD è molto più indietro The post Secondo i primi exit poll, il candidato del centrodestra Nello Musumeci è in vantaggio alle elezioni regionali siciliane appeared first on Il Post.