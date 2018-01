È morto lo scrittore israeliano Aharon Appelfeld | aveva 85 anni

morto scrittore Jean d'Ormesson : Laureato e docente in filosofia, fu direttore generale del Figaro e autore di una cinquantina di opere tradotte in tutto il mondo, da "A Dio piacendo" (1975) a "Il romanzo dell'ebreo errante" (1992). ...

È morto a 92 anni lo scrittore e giornalista francese Jean d’Ormesson : È morto a 92 anni lo scrittore e giornalista francese Jean d’Ormesson : ha avuto una crisi cardiaca nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 dicembre. Lo ha dichiarato la sua famiglia all’agenzia di stampa Agence France Presse. Jean d’O, The post È morto a 92 anni lo scrittore e giornalista francese Jean d’Ormesson appeared first on Il Post.

Alessandro Leogrande morto : il giornalista e scrittore scomparso per un malore a 40 anni : Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore, è morto nella sua casa a Roma a 40 anni a causa di un malore improvviso. Nato a Taranto e laureato in filosofia a Roma, dopo l’incontro con Goffredo Fofi ha iniziato a collaborare con la rivista Lo Straniero di cui successivamente era diventato vicedirettore. Collaborava con Radio 3 e col Corriere del Mezzogiorno e ha scritto anche per Pagina99, il Riformista e per riviste come ...