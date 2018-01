E a febbraio debutta Mary Poppins in italiano

: RT @rtl1025: #MaryPoppins il musical debutta a Milano il 13 febbraio! - gianlucagdc : RT @rtl1025: #MaryPoppins il musical debutta a Milano il 13 febbraio! - franconemarisa : RT @rtl1025: #MaryPoppins il musical debutta a Milano il 13 febbraio! - ilfogliettone : RT @ilfogliettone: Musical, "Mary Poppins" a febbraio debutta a Milano - - GaetanoMineo : RT @ilfogliettone: Musical, "Mary Poppins" a febbraio debutta a Milano - - ilfogliettone : Musical, "Mary Poppins" a febbraio debutta a Milano - -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2018)a Milano il musical, prodotto da Disney Theatrical Productions. Il musical andrà in scena per la prima volta in Italia e in lingua italiana, con una grande orchestra dal vivo e ...