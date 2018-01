Droga | un anno di sballo con la ' Spice' per gli studenti tra i 15 e 19 anni

: NEANCHE A DIRLO La mattina dell’ultimo dell’anno, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di... - RadioRPL : NEANCHE A DIRLO La mattina dell’ultimo dell’anno, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di... - 2012eon : RT @ilpopulista_it: NEANCHE A DIRLO La mattina dell’ultimo dell’anno, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di... https://t.co… - manuelblu : La stampa, anche quella che vorrebbe essere seria, per prendere click e soldi scrive articoli che attirano più lett… - IMoresi : RT @Noiconsalvini: NEANCHE A DIRLO La mattina dell’ultimo dell’anno, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di... - Robertolapatria : RT @ilpopulista_it: NEANCHE A DIRLO La mattina dell’ultimo dell’anno, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di... https://t.co… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Al primo posto c'è la cannabis che non perde il suo primato dipiù diffusa tra i giovani. Subito dopo, però, si piazza la '', la spezia asiatica, stupefacente sintetico 100 volte più potente della marijuana, dagli effetti devastanti in parte ancora sconosciuti. E' stato un'di' quello appena trascorso dagliitaliani di età compresa tra i 15 e i 19. Dati allarmanti diffusi dal rapporto appena diffuso da Espad Italia (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) e dall’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche. L'Espad monitora ognidal 1999 il consumo di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti tra glieuropei di 35 paesi compresa l'Italia per segnalare i comportamenti a rischio tra i giovani, in vista di campagne educative e preventive. ...