Donna uccisa in casa | trovata a letto imbavagliata e senza vestiti

Donna uccisa in casa ad Agropoli : senza vestiti e con mani e piedi legati : NAPOLI Una 50enne di nazionalità cinese è stata trovata morta nella sua abitazione ad Agropoli (Salerno), in uno stabile tra via Risorgimento e via Caravaggio, in una zona centrale della città. Quando ...

UCCISA PER UN PROSCIUTTO/ Venezuela - Donna incinta in fila per ore : poliziotto ubriaco le spara in testa : UCCISA per un PROSCIUTTO: una giovane donna incinta del Venezuela era in fila da ore per la carne a prezzo calmierato promessa da Maduro. Un agente ubriaco le ha sparato in testa.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 14:14:00 GMT)