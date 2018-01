Donna morta e legata sul letto Agropoli Salerno | sindaco | “omicidio inusuale da noi”

Donna morta E LEGATA SUL LETTO/ Agropoli (Salerno) : trovata nuda e imbavagliata : DONNA MORTA e LEGATA sul LETTO: choc ad Agropoli, Salerno, dove una 50enne forse cinese è stata trovata uccisa, imbavagliata e completamente nuda.

Legata e imbavagliata - Donna trovata morta in casa : Napoli, 4 gen. (Adnkronos) - Il corpo senza vita di una donna è stato trovato imbavagliato e con le mani legate in un appartamento ad Agropoli, in provincia di Salerno. La donna, ancora in corso di identificazione, è di origini asiatiche. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri della compagnia d

Donna trovata morta e imbavagliata in casa ad Agropoli - : La vittima aveva 50 anni ed era di origini cinesi. A trovare il corpo i carabinieri dopo che il proprietario dell'abitazione avrebbe dato l'allarme. Il decesso sarebbe avvenuto almeno tre o quattro ...

Donna trovata morta nel Salernitano : (ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - Una 50enne di nazionalità cinese è stata ritrovata morta nella sua abitazione ad Agropoli (Salerno), in uno stabile tra via Risorgimento e via Caravaggio, in una zona centrale ...

Milano - unauto contro un carro funebre : morta una Donna - tre i feriti : E' di un morto e tre feriti, uno dei quali grave, il bilancio di uno scontro tra un'auto e un carro funebre sull'autostrada A4 nel tratto fra Marcallo con Casone, nel Milanese, e Novara. Per cause ...

Salerno - Donna trovata morta legata e imbavagliata sul letto : Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di un edificio in via Caravaggio ad Agropoli (Salerno). Il cadavere era sul letto, imbavagliato e con le mani legate con dello scotch da ...

Incidente tra carro funebre e auto sulla A4 : morta una Donna - : I due veicoli si sono scontrati ad alta velocità, nella sera del 3 gennaio, tra Milano e Novara. Tre i feriti, di cui uno in condizioni critiche. Le cause dell'impatto sono ancora in corso di ...

Donna trovata morta in un parco : non ci sono segni di violenza : Il cadavere di una Donna è stato trovato questa mattina nel parco delle Valli, tra le zone di Conca d'Oro e Montesacro, a Roma. Il corpo è stato notato da un cittadino nell'area verde adiacente...

Auto colpisce un cinghiale e finisce nella scarpata - morta una Donna di 69 anni : Tragedia a Settimo Torinese, dove la notte di Capodanno una donna di 69 anni, Giovanna Puliafico, ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'ex statale 11 intorno alle due del mattino. ...

Morta la Donna ustionata nell'esplosione della sua casa a Latina : E' Morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la donna rimasta gravemente ustionata nell'esplosione della sua casa a Latina, avvenuta il 16 dicembre. Emiliana Stortini, 46 anni, era in condizioni ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : doppio agguato a Bitonto - morta una Donna innocente (31 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: arrivano le regole per il movimento. doppio agguato a Bitonto, morta una donna innocente. A Reggio Emilia abbandonano l'anziana madre. (31 dicembre 2017).(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 00:30:00 GMT)

Agguato contro pregiudicato a Bitonto - si salva usando un'anziana come "scudo". La Donna è morta : Anna Rosa Tarantino passava di lì e si è trovata nel mezzo dell'Agguato a Bitonto. L'obiettivo dei sicari era probabilmente un ventenne con precedenti penali, Giuseppe Casadibari, forse legato ad un clan locale, che però ha agguantato l'anziana signora, 84 anni, e l'avrebbe utilizzata come "scudo" per proteggersi dai colpi che lo hanno solo ferito. La donna è deceduta, mentre il giovane è ricoverato al ...

Agguato contro pregiudicato a Bitonto - si salva usando un'anziana signora come "scudo". La Donna è morta : Anna Rosa Tarantino passava di lì e si è trovata nel mezzo dell'Agguato a Bitonto. L'obiettivo dei sicari era probabilmente un ventenne con precedenti penali, Giuseppe Casadibari, forse legato ad un clan locale, che però ha agguantato l'anziana signora, 84 anni, e l'avrebbe utilizzata come "scudo" per proteggersi dai colpi che lo hanno solo ferito. La donna è deceduta, mentre il giovane è ricoverato al ...

Bari - agguato in strada : morta una Donna - ferito un 20enne : Una donna di 84 anni è morta e un giovane di 20 è rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire...