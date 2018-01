Dolori addominali lancinanti | aveva bustine Heinz nell' intestino

Ha forti Dolori addominali - trovano 263 monete nel suo stomaco Video : I chirurghi che hanno operato Maksud Khan, autista indiano di 35 anni, sono rimasti sbalorditi nello scoprire 263 monete e 100 unghie nel suo stomaco, oltre a svariate lame di rasoio. L'uomo, ex conducente di autobus, stava soffrendo di depressione ed era solito alleviare il suo dolore ingerendo svariati oggetti metallici. Salvato per miracolo Maksud Khan è stato ricoverato in urgenza all'ospedale Sanjay Gandhi di Satna, nel Madhya Pradesh, con ...