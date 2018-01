Disponibile la Flyme 6 2 0 0G per Meizu M1 Note | M2 Note | MX4 Pro e MX5

Disponibile Flyme 6.2.5.0A Stabile : finalmente arriva Nougat! : Meizu rilascia la nuova Flyme 6.2.5.0A per diversi suoi smartphone portando anche Android Nougat. Ecco il download ed il changelog completo! Download Prima di iniziare questo articolo è bene spiegarvi meglio la situazione. Seppur si tratti di un software Stabile, una Flyme A o Asian è dedicata esclusivamente al mercato asiatico e non a quello Europeo o Americano come le Global. La loro installazione su un dispositivo internazione può creare ...

Disponibile la Flyme 6.2.0.0G per Meizu M3 Note - M3S - M3E ed M2 : Meizu rilascia la nuova Flyme 6.2.0.0G per tanti dispositivi, compreso il tanto discusso M3 Note. Ecco il download ed il changelog completo! Download Dopo la tanta attesa ed i vari rumors a riguardo, finalmente Meizu decide di venire incontro ai proprietari di uno smartphone della serie M3x con un nuovo aggiornamento. Infatti, nella giornata di oggi, continua il rilascio della Flyme 6.2.0.0G e, questa volta, è dedicata a ben 4 smartphone che ...

Flyme 6.2.0.0G Disponibile per Meizu U20 - presto per M3 Note : Meizu rilascia la nuova Flyme 6.2.0.0G per il suo bellissimo device Meizu U20. Ecco il download ed il changelog completo! Download Seguendo la scia dei suoi fratelli, anche Meizu U20 riceve il nuovissimo aggiornamento alla Flyme 6.2.0.0G. Questo dovrà essere installato come al solito, mediante un’installazione manuale del firmware. Ecco il link per il download: U20 Download Novità per M3 Note Seppur ancora non ci sia nemmeno ...

Disponibile la Flyme 6.2.0.0G per Meizu M5 - U10 e M3 Max : Meizu rilascia la nuova Flyme 6.2.0.0G per i suoi device M5, U10 e M3 Max. Ecco i link per il download ed il changelog completo. Download Dopo mesi di abbandono, finalmente Meizu decide di togliere dal cassetto alcuni dei suoi smartphone rilasciando un nuovo aggiornamento della Flyme. Infatti, se per PRO 7 o M5C gli aggiornamenti sono stati bene o male costanti, non si può dire lo stesso per Meizu M5 e U10 che sono rimasti un po’ antiquati ...

Disponibile la Flyme 6.7.11.28 Beta per diversi Meizu : La Flyme 6.7.11.28 è finalmente Disponibile al download come Beta per diversi smartphone Meizu. Ecco tutti i dettagli su questa build. Nelle ultime ore, Meizu ha reso Disponibile la nuova Beta della Flyme per diversi dispositivi. Questa Flyme 6.17.28 porta diverse novità, ma allo stesso tempo può dare veramente molti problemi che potrebbero non rendere più comodo l’utilizzo del device. Inoltre, si tratta di una ROM Asian e , come tale, non ...

Disponibile la Flyme 6.1.3.2G per Meizu PRO 7 : Meizu PRO 7 è pronto per aggiornarsi alla nuova Flyme 6.1.3.2G. Ecco tutte le novità che porta con se questa nuova versione. Novità della Flyme 6.1.3.2G Nelle ultime ore, Meizu ha rilasciato un nuovo ed importante aggiornamento della Flyme per il suo Top di Gamma Meizu PRO 7. Questo porta lo smartphone alla versione 6.1.3.2 Global del Firmware introducendo alcune novità. Ecco il suo changelog: Google Mobile Services Pre-installati ...

Disponibile la Flyme 6.7.10.31A Beta per diversi Meizu : Meizu e, con essa, il team Flyme sono continuamente al lavoro per cercare di offrire agli utenti la migliore espererienza possibile con i loro prodotti. Oggi ci preme avvisarvi che, oltre alle stabili della Flyme 6.2.0.2A per alcuni smartphone, è Disponibile anche la Beta 6.7.10.31A per altri. Flyme è un firmware, e come tale dev’essere curato, ridefinito, testato e provato molte volte prima che questo possa diventare ufficiale. Per tale ...