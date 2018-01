Diritti tv : Tavecchio - percorso corretto : MILANO, 4 GEN - "E' stato un percorso lungo e corretto ". Così il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio , ha definito l'iter concluso oggi con l'approvazione del bando per i Diritti tv ...

Lega Serie A - Tavecchio conferma : “approvato bando per i Diritti tv” : Dopo l’assemblea di Lega di oggi Carlo Tavecchio ha preso la parola davanti ai giornalisti presenti. Ecco le sue dichiarazioni: “L’assemblea elettiva è stata aggiornata al giorno 10 perché deve essere preparato un documento programmatico per la prospettiva futura della gestione federale. Non è escluso che la Lega esprima un candidato. Abbiamo approvato il bilancio all’unanimità e c’è stato un discreto avanzo di ...