Diesel addio | la sfida Toyota in 6 punti

Rivoluzione Toyota : addio al Diesel : Rivoluzione in casa Toyota. Il gruppo giapponese ha infatti annunciato come da oggi tutta la gamma ‘passenger car’ sia diventata completamente diesel Free. Infatti, all’eliminazione delle versioni a gasolio su Aygo, C-HR e Prius family si aggiungono anche Yaris, Auris e RAV4, modelli su cui non saranno più disponibili motorizzazioni diesel. L’obiettivo – si spiega da Toyota – è quello di ridurre notevolmente ...

Toyota - Addio ai Diesel in Italia : La Toyota ha annunciato che dal primo gennaio 2018 tutta la gamma Italiana è diventata diesel Free. Tutte le motorizzazioni a gasolio, infatti, non saranno più disponibili e i clienti potranno acquistare le vetture del costruttore solo in versione ibrida, a benzina o a idrogeno.Ibride, benzina o fuel cell. La Casa giapponese proporrà ai propri clienti, oltre alle versioni ibride, anche plug-in, con unità termiche da 1.5, 1.8 o 2.5 litri, e ...