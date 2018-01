Diario dal Libano | il mio Natale con la Folgore

: Questa notte @massimozampini ha avuto accesso al fantomatico diario segreto dell'arbitro Doveri. E ha scoperto che.… - juventibus : Questa notte @massimozampini ha avuto accesso al fantomatico diario segreto dell'arbitro Doveri. E ha scoperto che.… - massimozampini : Dal diario (amaro) dell'arbitro Doveri (mia super esclusiva!) - maria_paola63 : RT @onoralaele: Quando esci dal#TeatroArgentina e hai visto #ragazzidivita fai un salto in centro e lasciati consigliare da #LinoGuanciale… - _hugmefe : “Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori”?? - Patrizi06000824 : RT @onoralaele: Quando esci dal#TeatroArgentina e hai visto #ragazzidivita fai un salto in centro e lasciati consigliare da #LinoGuanciale… -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) “Che si fa? Si entra?” Direi anche di sì, a meno che non ci si voglia mollare del tutto sotto la pioggia battente, una vera nuvola dell’impiegato che da due giorni attanaglia il contingente italiano di stanza a Shama, paracadutisti della Brigatatutti con me, spalle al muro, nel tentativo di evitare l’acqua e in attesa che si aprano i “cancelletti” di partenza. E dall’odore non vedo l’ora di… Un passo indietro Dopo la sveglia alle 3.15 del mattino e sei ore di volo (scalo a Istanbul compreso), arrivo a Beirut nel primo pomeriggio di un assolato 21 dicembre, con 22 gradi e un leggero, piacevole venticello. Fine anno? Meglio dire fine agosto se un maglioncino, indossato a pelle, è quasi troppo e butta caldo. Zaino in spalla e stanchezza cerco un mezzo che, finalmente, mi porti a meta: next stop Shama, sud del ...