Di Maio | senza maggioranza M5s | appello a altri su nostre linee

Di Maio : “Berlusconi parla di reddito di dignità? Prima ci ha votato contro e ora ci copia senza ammetterlo” : “Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio Prima ...

M5S - Di Battista : “Di Maio alleato con Pd senza Renzi? Una stronzata de La Stampa” : Alessandro Di Battista, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita (La7), boccia senza appello così il retroscena sulle possibili alleanze del M5S L'articolo M5S, Di Battista: “Di Maio alleato con Pd senza Renzi? Una stronzata de La Stampa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quirinale - cerimonia degli auguri con Di Maio e senza Renzi e Berlusconi : Tutte le più alte cariche istituzionali della Repubblica hanno presenziato al Quirinale alla tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri prenatalizio. A fare gli onori di casa il capo dello ...

Di Maio vuol fare il premier senza voti : Roma - Benvenuti alla «Smart nation» vagheggiata da Luigi Di Maio, «una nazione intelligente con meno leggi e più investimenti in tecnologie per migliorare la qualità della vita degli italiani». Ne sentirete parlare, gongola il babycapo politico di M5s: «È un programma che non fa nuove leggi per continuare a complicare la vita dei cittadini, ma ne abolisce 400 subito».Avessimo anche ...

Di Maio : 'Anche senza il 40% daremo un Governo al Paese' : 'FI-PD SPACCIATI, NON ARRIVERANNO A 51% INSIEME' 'Faremo un appello noi la sera delle elezioni perché sono sicuro che saremo la prima forza politica del Paese. Forza Italia più il Pd non fanno il 51%:...

Pfas - Bottacin a Di Maio : senza vergogna certe dichiarazioni : Venezia, 9 dic. (askanews) 'Che la barzelletta che non fa ridere raccontata ieri dall'onorevole Benedetti sia oggi rilanciata persino dal candidato premier dei Cinquestelle, è la clamorosa conferma di ...

“Mosca aiuta Lega e M5S”. I grillini insorgono. Di Maio : “Da Biden fake news senza prove” : «Abbiamo rifiutato gli aiuti pubblici italiani, figurarsi se abbiamo mai pensato di riceverne di stranieri. Noi facciamo da soli. Non abbiamo e non vogliamo e rifiutiamo categoricamente e assolutamente qualsiasi aiuto, di qualsiasi tipo, sia dallo Stato italiano sia da quelli stranieri. Se vinceremo è perché lo avranno deciso gli italiani». È la ri...

"Mosca aiuta Lega e M5S". I grillini insorgono. Di Maio : "Da Biden fake news senza prove" : ... per il quale "anche in questa campagna elettorale, siccome il M5S è la prima forza politica del Paese, c'è qualche imbroglio" spiega il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, a margine di una ...

Biden : la Russia aiuta Lega e M5S. Di Maio : "Fake news senza prove" | : L'ex vicepresidente Usa: Mosca ha interferito sul referendum dell'anno scorso e starebbe sostenendo i grillini e la Lega in vista delle prossime elezioni. La replica del Movimento 5 Stelle: "...

Di Maio - da Biden fake news senza prove : RHO-PERO (MILANO), 8 DIC - "Possono convocare l'Onu e chiunque vogliono, per me sarebbe solo un passo in avanti. Finché non si mettono prove sul piatto, la smettano di usare questa scusa per spiegare ...

M5s - primo comitato elettorale senza Grillo. Al timone uomini di Di Maio : ... non sarà lui a presiedere il comitato elettorale del Movimento cinque stelle, avendo definitivamente dismesso, pur rimanendo 'garante', i panni di leader della creatura politica fondata insieme a ...

Di Maio promette stabilità agli Stati Uniti : “Senza maggioranza pronti a intese” : A un certo punto Conrad Tribble guarda Luigi Di Maio e chiede: «Ma se non fate alleanze come pensate di governare?». Sono le dieci del mattino, a Washington, il candidato premier del M5S è al Dipartimento di Stato dove da quasi un’ora sta parlando con il vice assistente segretario di Stato per l’Europa occidentale. Tribble è incuriosito, ma prepara...

Di Maio promette stabilità agli Stati Uniti : "Senza maggioranza pronti a intese" : Di Maio risponde su ognuna delle contraddizioni del M5S evidenziate da Tribble e spiega che ora che c'è un capo politico e candidato premier le cose nel variopinto mondo grillino cambieranno. Ma ...

Di Maio : Senza il 40 per cento cercheremo convergenza su temi - non su poltrone : Il candidato premier del M5S ospite a 'Che Tempo che Fa' afferma che il Partito Democratico e tutta l'ala di sinistra non riconosce più Renzi come il candidato di centrosinistra. Se andasse al governo, il Movimento 5 Stelle avrebbe come obiettivo quello di chiedere all'Europa di cambiare i trattati