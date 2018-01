Di Maio - nessun tilt molta disponibilità : ... 4 GEN - "A chi dice che il sistema è andato in tilt noi rispondiamo che abbiamo avuto ieri una disponibilità a candidarsi fuori dal comune e siamo l'ultimo argine all'apatia politica e all'...

Fvg - Telesca a Di Maio : non abbiamo chiuso nessun ospedale : Trieste, 3 gen. (askanews) 'In Friuli Venezia Giulia non è stato chiuso nessun ospedale, e sfido anche Di Maio a mostrarmene uno che ha smesso di funzionare'. L'assessore regionale alla Salute del ...

Luigi Di Maio : Nessuna fuga da confronto tv con Salvini : Luigi Di Maio non ci sta: nessuno parli di fuga. Eppure come altro definire il suo gesto a In Mezz'Ora quando ha abbandonato il collegamento dopo aver visto in video Matteo Salvini? Il grillino, togliendosi il microfono, si è rivolto alla conduttrice, Lucia Annunziata, e ha affermato: "Vi saluto". La sua uscita di scena non è passata in osservata e lo stesso Salvini ha immediatamente commentato il gesto del candidato ...

Salvini 'Nessun tavolo con chi protegge stupratori e assassini'. E Di Maio ringrazia : ROMA - 'Stiamo ricevendo centinaia di telefonate, messaggi, mail di donne e uomini arrabbiati e delusi per l'incredibile scelta di Fi di proteggere stupratori e assassini. Per quanto ci riguarda, ...

Comizio flop per Di Maio davanti a Montecitorio : tanti deputati - nessun militante : ... il primo passo dell' ex steward dello stadio San Paolo verso palazzo Chigi , che in linea d' aria dista pochi metri, ma in linea politica qualche milione di voti. Ambizioso il nome dell'evento: ' Il ...

Speranza : 'Tra noi e M5s distanze enormi'. Di Maio : 'M5S non fa allenza con nessuno' : "Non sarà facile per nessuno raggiungere il 50 % tra noi e M5S ci sono distanze enormi. Loro hanno un'idea diversa da noi su molti punti: sull'art. 18 per esempio o sullo Ius soli tema su cui Di Maio ...

Di Maio : "Boschi? Nessuna credibilità" : 19.23 "Quella gente là non ha più credibilità. Rinuncino a voler governare questo Paese,la loro parola a livello nazionale e internazionale non vale più nulla" Così Di Maio, candidato premier per il M5s, sulle vicende di Banca Etruria. Se saremo prima forza alle elezioni, chiederemo incarico di governo a Mattarella e "restituiremo i soldi a risparmiatori". Sul caso del procuratore di Arezzo: "Qui il caso è politico,è come diciamo noi: ...

Di Maio : nessuno crede più che il M5S sia il male dell'Italia : Il paradosso è che loro che parlano sempre di stabilità del paese, di stabilità della politica, ma hanno fatto una legge che non solo renderà sempre più instabile l'Italia e quindi l'economia, ma ...

Duello tv Di Maio-Renzi - il cda Rai scrive a Fico : “Va fatto sul Tg1 - nessun favore a La7” : “La Rai è la sede naturale per il confronto televisivo tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi” e il presidente della...

Di Maio a Berlusconi : 'Mio padre l'ha votata ma non ha visto nessuna rivoluzione liberale' : 'Lei, sempre lei, è quello che dice chi è contro l'assenza del vincolo di mandato e ci dice che si deve reintrodurre il vincolo di mandato ma il suo partito ha fondato lo Scilipotismo e soprattutto il ...

Di Maio sbatte la porta a Salvini : 'Nessuna alleanza' : 'Se Salvini cerca di rifarsi una verginità politica ammiccando ancora a un'alleanza con noi, sbaglia di grosso'. Così su Facebook il candidato premier di M5s, Luigi Di Maio. 'Ripeto per l'ennesima volta - afferma il vicepresidente della Camera ...