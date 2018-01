Destiny 2 | l' ultimo aggiornamento consente nuovamente a tutti i giocatori l' accesso allo

: Lo Stendardo di Ferro e le Contese di Fazione di #Destiny2 tornano disponibili nuovamente per tutti i giocatori. - Eurogamer_it : Lo Stendardo di Ferro e le Contese di Fazione di #Destiny2 tornano disponibili nuovamente per tutti i giocatori. - FC_GIRELLO : Grazie a Fede, Dani, Marco, Anto, Albi e altri due ragazzi presi all'ultimo; per aver sconfitto il cattivissimo Cal… -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Come probabilmente saprete, il lancio dell'espansione di2, La Maledizione di Osiride, è stato accompagnato da asprissime polemiche: dopo la pubblicazione del DLC, infatti, alcune attività del gioco base non erano più disponibili per gli utenti non in possesso del contenuto aggiuntivo, l'ad attività come Cala la Notte Autorevole, Leviatano Autorevole e le Prove dei Nove era stato reso impossibile.In seguito Bungie ha corretto parzialmente il tiro per le modalità Autorevoli e Prove dei Nove, mentre da ora, grazie all'di2 (1.1.1.2), contenuti come lo Stendardo di Ferro e le Contese di Fazione sono tornati disponibili per, anche per chi non ha acquistato La Maledizione di Osiride.Sembra proprio che Bungie stia ascoltando la voce della community, che ne dite?Read more…