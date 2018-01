Derby fatale per Sinisa Mihajlovic

: Torino, la Coppa Italia è fatale: Mihajlovic esonerato nella notte dopo il derby- Notizie Star: - notizie_star : Torino, la Coppa Italia è fatale: Mihajlovic esonerato nella notte dopo il derby- Notizie Star: - filippo898 : RT @toMMilanello: Derby fatale a #Mihajlovic. Nella notte Cairo caccia l'allenatore dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium. In giornata è a… - GTimossi : RT @CorriereTorino: Mihajlovic ultimo atto: esonerato dopo il derby In pole Walter Mazzarri - VinzoLaRosa : Ex #Catania:eroe di una cavalcata salvezza nella stagione 2009/2010. Fatale la sconfitta in Coppa Italia nel derby… - interclubpavia : Anche De Boer tra le opzioni al vaglio di Cairo Fatale è stata la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Il Torino Football Club comunica di aver esoneratoVIDEOdall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Ae il suo staff vanno i ringraziamenti per l'impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata. Termina così il comunicato della societa' granata, che in nottata ha ufficializzato l'esonero del mister.l'ultima sconfitta neldella Mole di ieri sera, dove il Torino ne è uscito sconfitto per 2-0. La partita era valida per raggiungere la semifinale di #Coppa Italia e la vincente avrebbe sfidato l'altra semifinalista: l'Atalanta. Il tecnico serbo, però non ha pagato soltanto per la sconfitta di ieri ma per tutto l'andamento generale della squadra, che quest'anno non aveva mai brillato più di tanto, complice anche il basso tono di Andrea Belotti che a differenza dello scorso anno tra un infortunio ed altro, non ha ancora trovato la ...